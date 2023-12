İtalya’nın başkenti olan Roma’da bulunan Borghese Galerisi, normalde Borghese Villası’dır.Villanın üst katına yapılmış olan galeri ise Borghese Galerisi adını almıştır.Ülkemizde Sakıp Sabancı Müzesi‘ne benzetebilmek mümkün.Ünlü heykeltıraşlardan Bellini’nin ağırlıklı olarak heykellerinin sergilendiği galeride daha çok portre ve heykel sanatları bulunuyor.Roma’da bir küçük malikaneden oluşuyor olsa’da dünyanın küçük müzeleri arasında en çok ziyaret edilenidir.

Borghese Galerisi Nerede ?

Borghese galerisi ilk başta belirttiğimiz gibi Roma şehrindedir.Rönesans çağının ileri gelen ırklarından İtalyan sanatçılarının o zorlu zamanlarda çıkarttığı eserler bulunuyor.Hristiyan din adamları arasında en yüksek rütbede olan Scipione Borghese, 1570 yıllarında bu galerinin açılmasına sebep olmuştur.Çok değerli ve göz kamaştıran eserlerinin yeterince fazla olması sebebi ile bir villayı ayırtmayı zorunlu kılmış.Bernini ailesi inanılmaz bir özveri ile Rönesans zamanlarını değerlendirmiş ve devrim niteliğinde eserler ortaya koymuşlar.Borghese villası içine girdiğinizde zemin kat yani 1. Katta heykellerin bulunduğu alana tanıklık ediyorsunuz.İnanılmaz derecede zarif heykellerin sahibi Scipione Borghese ve Bernini bu heykelleri yaparken son derece ince düşünmüş gibi gözüküyor.Başlıca eserler şöyledir; Loreto ve Hacılar Madonnası, Rafael’in ince dokunuşları ile yaptığı eserler ve The Rape of Proserpina’dır.

Bilmeniz gereken önemli bir hususa değinmek isterim Borghese Galerisi’ne girip gezmek için rezervasyon yaptırmanız gerek.Eğer randevu almazsanız galeriye girmeniz çok zor.Çünkü hem küçük bir alan hemde çok alıcısı var.Randevu sistemi olmasaydı dolup taşacağını düşünün ve öyle gidin.Genellikle 1 hafta sonrasına randevu verdikleri için geziniz sırasında değil 1 hafta öncesinden randevu almayı unutmayın.Hafta sonları daha yoğun bir ilgi gördüğü için Cumartesi gününe randevu almak neredeyse imkansız.

Borghese Galerisi Koleksiyonları ve Tarihi

Çok küçük bir müze olduğu için koleksiyonları’da sınırlı sayıdadır.Heykel katında insanlar daha çok zaman geçiriyorlar.Birinci katında The Rape of Proserpina heykeli, Apollo and Daphne heykeli, Canova – Venus Victorious heykeli meşhur olanlardır.

Apollo and Daphne Heykeli

Apollo ve Defne heykelini bence mutlaka görmelisiniz.Yunan mitolojisi eseridir.Güneş tanrısı olan Apollo’nun Daphne’ye deliler gibi aşık olmasına rağmen Daphne onu istemiyordu.Apollo aşık olduğu için Daphne’yi sürekli aşırı derecede sık boğaz ederken, Daphne son kaçış yolu olarak Babasından bir kaçış yolu ister.Babası ise onu bir Defne Ağacı’na çevirirken Apollo aşık olduğu Daphne’nin gözleri önünde yok olmasını izler.

Bernini Heykelleri

Bernini heykelleri’nin daha çok bulunduğu Borghese Galerisinde az eser olsa’da hepsi değerlidir.Bernini İtalyalı bir sanatçıdır ve Fransa hükumetinin yüksek rütbeli elçileri tarafından Fransa’ya getirilmiştir.Bernini Fransa topraklarına ilk ayak bastığında hükumet ve halk tarafından saygınlık ve hayranlıkla karşılansa’da sonradan durumlar değişti.Kendisi has bir İtalyalı olduğu için eserlerinde çok fazla İtalya usulünü yansıtmıştır.Dolayısıyla Fransız hükumeti ve Fransa halkı tarafından her yaptığı eserin sonunda yuhalanmaktan kaçamamıştır.En sonunda memleketi İtalya’ya tekrardan dönüp Louvre Müzesindeki hayallerini burada sergilemiş.