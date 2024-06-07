Son günlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "cumhurbaşkanı yardımcısı" olacağı ve oğlunun büyükelçi olarak atanacağına dair iddialar gündemi meşgul ediyor. Bu tartışmalar üzerine Akşener cephesinden bir açıklama geldi. İYİ Parti Milletvekili Burak Akburak, SÖZCÜ TV'ye yaptığı değerlendirmede, "Meral Akşener Devlet içinde göreve hazır" dedi.



CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI TEKLİFİ OLURSA DEĞERLENDİRİLİR"

Dikkat çeken görüşme sonrası Akşener cephesinden açıklama İYİ Parti Milletvekili Burak Akburak'tan geldi. Akburak, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

Akşener devlette göreve hazır.

Akşener oğluyla ilgili iddialara kızgın.

Akşener, Dervişoğlu'na kızgın.

Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi olursa değerlendirilir.

"YENİ PARTİ KURMAYACAK"

Akşener yeni bir parti kurmayacak.

Akşener ihraç edilirse İYİ Parti kalmaz.

Görüşmeyi Erdoğan istedi. Görüşme zamanı bir gün önce belli oldu.

Saç rengi başka olacaktı, bu beğenildi.

Akşener, Bahçeli ile görüşmeyecek.

Akşener'i bundan sonra sık sık göreceğiz."