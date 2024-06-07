Bursa'nın İnegöl ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil bariyerlere çarptı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde Ankara istikametinden Bursa istikametine seyir halinde E.A. yönetimindeki 41 GH 283 plakalı otomobil Osmaniye Mahallesi mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kaza sonucu sürücü yaralanmazken, otomobilde yolcu konumunda bulunan T.B.(40) ile Ç.A.(11) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.



Kaynak: ÖZNUR DEDE