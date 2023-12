Borderlands 2 ve Tales from the Borderlands gibi başlıklar buna öncülük ediyor. Ayrıca, hayranlar çok oyunculu olmanın ne kadar keyifli olabileceği ve birden fazla eklenti ve çok sayıda silahtan gelen tekrar değeri nedeniyle yıllarca sürecek bir oyun olacağını bildiğinden, her taksitten gelen bu keyif her zaman vardır. Neyse ki daha fazlasını isteyen herkes için, Borderlands 3 bunu sağlıyor. Bu, aynısının daha fazlasının kesinlikle kötü bir şey olmadığı bir örnektir. Daha ziyade, eski favoriler yeniden ortaya çıktıkça bir yeniden birleşme şov atmosferine yol açarken, yeni bir hikaye yeni karakterlere bağlanmamıza yardımcı oluyor.

Borderlands 3, yeni bir kötü çiftin güç arayışında sadece gezegeni değil galaksiyi de tehdit ettiği bir Pandora’da geçiyor. Tüm haydutları ve kötüleri köleleri olarak silahlandıran ve Lilith ve Kızıl Baskıncılar Mahzeni Haritasını çalan bir Vault Çocukları kültünü kurduktan sonra, oyuncular düzenin yeni üyeleri olarak işe alınan yeni avcılar arasında yer alıyor. Amacınız, ikizlerin minyonlarıyla yüzleşmek ve birden fazla gezegene dağılmış olan bu kasaların içeriğinin yanlış ellere düşmemesini sağlamaya çalışmaktır.

Bir bakıma, Borderlands 2’den sonra Borderlands 3’e gelmek neredeyse sanki yanlamasına bir adım gibi gelebilir. Bunun bir geri adım olduğunu söylemek çok ileri gitmek olur, çünkü buradaki hikaye, işleri birbirine bağlamaya yardımcı olacak bazı gelişmeler içeriyor. Mevcut karakterler geri dönerek bize hikayelerine çözüm öneriyor. Diziyle ne kadar zaman geçirdiğinize ve ne kadar bağlantılı olduğunuza bağlı olarak, kendinizi olay örgüsündeki gelişmelerde şaşırtıcı derecede derin duygular yaşarken bile bulabilirsiniz. Tyreen ve Troy, hemen Handsome Jack kadar ilgi çekici kötü adamlar olarak görülmezler. O, yavaş yavaş nefret etmeye başladığınız şeytani bir figürdü, özellikle de onun ortaya çıkışına yaklaştıkça ve onu tanımak için üç oyunumuz vardı.

Ama, Yakışıklı Jack’ten nefret etmemiz için bize ne kadar zaman verildiğini düşünürsek, onları karşılaştırmak belki de adil değil. Tyreen ve Troy’un güdüleri her şeye rağmen çarpıtılmış ve aynı derecede iğrenç davranışlarda bulunuyorlar. (Yine de, Troy’un gerçekleştirdiği ve insanları en çok incitecek eylemlerden biri, düşüncesizlik duygusudur.) Belki de Tyreen ve Troy, insanların gerçek dünyada can sıkıcı bulduğu insanlar gibi davranarak canlı yayın gibi davranmalarını sağlayacak şekilde yazılmış olmalarıdır. ” adanmışların lejyonlarını almak için ”. Belki, zaman geçtikçe ve Borderlands 3 kendini kurdukça, bu kötülük tasvirini ve belki de etkileyicilerin yüceltildiği uyarıcı bir masal örneğini takdir etmeye başlayacağız. Yine de, doğru gelişimi elde etmek için zaman bulamadıkları için, sürekli aceleye getirilmiş ve içi boş hissedeceklerini ve en alçak maskaralıklarının uygun ağırlığı taşımayacağını düşünüyorum.

Olası gizli masal bir yana, Borderlands 3’teki karakter yönü ve yazı, çoğunlukla serideki bir oyundan beklediğiniz şeydir. Bu tür bir mizahtan hoşlanan insanlar için harika! Dizinin tanınan kişiliğini mükemmel şekilde korur. Orada, özellikle Claptrap ve Vaughn gibi karakterlerde bir miktar kaba ve saçmalık var, ama aynı zamanda ekibin kalbini sağlamaya yardımcı olan Lilith gibi daha gerçek kişiler var. Asla çok “ağır” olmaz, ama orada kesin bir yürek vardır. (Ne yazık ki, Claptrap’ın yeni sesi, Rhys’in yaptığı gibi biraz uyum gerektiriyor.)

Oynanışa gelince, Borderlands 3, geçmiş girişlerin sağlamasına yardımcı olan aynı döngüye sahiptir. Renkli bir karakter tarafından size bir görev verilir. Muhtemelen çok sayıda silahla ağzı bozuk kişiler tarafından doldurulan belirlenmiş yere gidiyorsunuz. Bu insanları yendikten sonra, çok sayıda silah ve eşya alacak, bir hedefe ulaşacak ve geri döneceksiniz. Bu size her şeyi baştan yapma fırsatı verir. Çok sayıda farklı silah, içeri girmeye ve işleri tekrar tekrar yapmaya devam etmek için bol miktarda bahane sağlar. Özellikle de araba parçalarını toplamaya ve çok sayıda silah kapmaya karar verirseniz. Ayrıca, öğütmek tamamen gerekli hissetmediğinden, işten çok zevkle ilgili olabilir. Yine de, çoğu görev bir yere gitmeyi, bir öğeyi almayı veya belirli bir kişiyi yenmeyi ve geri dönmeyi içerdiği için biraz tekrarlanabilir. (En azından dört gezegenin her birinin kendine özgü bir görünümü var.) Birisi kampanya görevlerinden geçiyorsa ve bir veya iki yan soru üstleniyorsa, iyi olabilirler. (Sona yaklaştığınızda 35. seviye civarında olmaya çalışın.)

Bunun bir kısmı, böyle bir çeşitlilik duygusu olmasıdır. Dört Mahzen Avcısının hepsi tek başlarına veya bir grup içinde faydalı olabileceklerini düşünüyor. Tek başına oynamak istiyorsanız FL4K özellikle iyidir, çünkü Guard Skag, Jabber Sidekick ve Spiderant Centurian “evcil hayvanları” sahada düşmanlara saldırmak ve dikkatlerini dağıtmak için yardımcı bir müttefik sunar. Moze, tek başına oynarsanız harikadır, çünkü Demir Ayı mekanizmasını çağırması dayanıklılığına ve devasa çetelerin üstesinden gelmesine yardımcı olabilir. Özellikle el bombası fırlatıcıları ve alev püskürtücüler iyidir. Birisi etrafta başkası varken Zane ile gitmek isteyebilir, ancak o daha menzilli bir karakter olduğu için, herhangi bir durumda çalışması tamamen mümkündür. Amara’ya gelince, bir başkasıyla oynarken fizikselliğini sevdim, çünkü yakın dövüş saldırılarıyla birinin yüzüne kalkabilir, ancak temel seçeneklerinin her zaman yangın çıkarıcı veya şok hasarı gibi şeylere sahip olacağım ve Kavga ağacının bir Netliği olduğu anlamına geldiğini takdir ettim. her zaman sağlığı yenileyen pasif. Her biri tek başına veya başkalarıyla iyi çalışır. Tek bir oyun tarzına mecbur kalmazsınız.

Oyundaki düşmanların hepsi oldukça tehlikeli olduğundan ve iyi bir zorluk derecesi sağladığından, bu yardımcı olur. Düşmanlar zekidir, siperden yararlanırlar, size saldırmak için ne zaman acele edeceklerini bilirler ve bazen geçici olarak geri çekilip belirli bir açıdan saldırmak için yeniden bir araya gelmenin akıllıca olabileceğini fark ederler. Patronların, oynadıkça tanıyacağınız belirli saldırı modelleri vardır ve bazılarının kendi kişiliklerine uyan kendine özgü yetenekleri vardır. En eski patronlardan biri olan Mouthpiece, Calypso Twins’in en son canlı yayınına yardım ettiği, içine yerleştirilmiş bir ses görselleştiriciye sahip bir kalkanı olduğu ve saldırmak için arenanın etrafındaki hoparlörleri kullandığı için iyi bir örnek.

Borderlands 3’teki dengenin çoğu harika hissettirirken, zaman geçtikçe bazı şeylerin yavaş yavaş adaletsiz hissetme eğilimi var. Oyunun içine ne kadar girerseniz, büyük patronlar o kadar çok mermi süngerleri gibi hissederler. Bu, mesela ilk beş ya da on saat boyunca gerçekten devreye girmeyen bir şeydir, ancak sonunda, cankurtaran çubuklarından yalnızca en az miktarda hasarı kesiyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Neyse ki, bu neredeyse hiçbir zaman sıradan karşılaşmalarla ilgili bir sorun değildir. Ayrıca, bu patronlardan bazılarının etrafta köleleri var, bu yüzden ölmek üzereyseniz kendinizi yeniden canlandırmak için bir İkinci Rüzgar elde etmek için bunlardan birine her zaman saldırabilirsiniz.

Ancak, denge bu şekilde bozulabilirken, diğer her alanda Borderlands 3 son derece adil hissediyor. Herhangi bir zamanda herhangi bir yere hızlı seyahat etmek kolaydır. Ölmek üzereyseniz ve etrafta düşman varsa, sizi canlandıracak ve size savaşa atlamanız için başka bir fırsat verecek ikinci bir rüzgar için birini öldürebilirsiniz. Ölürseniz, yakın bölgede canlanırsınız ve kaldığınız yerden hızla devam edebilirsiniz. Kolay ve normal zorluk seviyeleri vardır. Oyun, tüm karakterler için iyi dengelenmiş, kampanyayı tek başına veya başkalarıyla çalışmayı mümkün kılıyor. Sadece son derece erişilebilir. Özellikle birden fazla kontrol şeması seçeneğini de göz önünde bulundurduğunuzda, renk körü olabilecek kişiler için retikül renkleri belirleyebilme, artrit gibi bir sorunu olabilecek kişiler için hedefleme ve hareket seçenekleri ve sadece altyazıya sahip olamama, aynı zamanda yazı tipi boyutunu ve arka plan opaklığını da belirler.

Diğer bir avantaj ise, Borderlands 3’ün oyun deneyimini engelleyen pek çok sorunu olmamasıdır. Elbette, başlangıçta birkaç sorunu var. The Droughts’ta bir noktada sınırların dışına düştüm, bir istasyonda canlandım ama sonra sürekli olarak uyarı alarmı aldım. (Oyunu tamamen kapatmam ve kapatmak için tekrar açmam gerekti.) Menüde kare hızı düşerken biraz gecikme var. Daha da üzücü olan, dikey bölünmüş ekran çok oyunculu olmamasıdır. Bunun yerine yataydır. Bu, özellikle yapılarınızı ayarlamak için zaten gecikmiş menülere gitmek istiyorsanız, tam olarak optimum değildir. Neyse ki, çevrimiçi çok oyunculu sadece iyi ve her zamanki gibi eğlenceli.

Borderlands 3’ü tanımlamanın belki de en iyi yolu, tam da olmasını beklediğiniz oyun olduğunu söylemektir. Çok sayıda tanıdık yüz var ve aynı tür ambiyansa ve atmosfere sahip. İnsanlar aynı nedenlerle (yağma) görevden sonra göreve devam edecekler. Yakışıklı Jack gibi harika birinin ardından yeni kötü adamları kabul etmek zor olsa da, ikizler iyidir. En önemlisi, yeni Vault Hunters iyi çalışıyor ve oyun arkadaşlarla olduğu kadar tek başına oynamak da eğlenceli. İyi görünüyor, çalışıyor ve oynuyor ve serinin hayranları Crimson Raiders’a katılmaktan çok mutlu olacak.