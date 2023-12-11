Aslında, Bioware’in başlıklarından ilham alan birçok yazılım evi var, her şeyden önce rol yapma video oyunları alanındaki eski başarılarından yararlanarak, iki oldukça başarılı saga yaratmayı başaran Kanadalı yazılımın kendisi: bilimkurgu Kütle Etkisi ve fantastik epik Dragon Age (yakında üçüncü bir bölümün gelişini görecek, muhtemelen kesin). Ancak, düşünceli taktik manevralardan ziyade savaş alanındaki acımasız ve hızlı eylemlere adanmış dinamik aksiyon başlıkları ile karakterize edilen bir video oyunu çağında Beamdog, Overhaul Games ile işbirliği yaparak, video oyunu tarihi yapan RPG’lerden birini hayata döndürmeye karar verir. PC için (ve sadece değil). Baldur’s Gate II, birkaç çekinceyle Batı RPG’sinin evrensel olarak türün en iyi üssü olarak kabul edildi. Sonunda, kendimizi zamanın kenarında ve nostaljinin kenarında bir fantezi macerasına kaptırmak için, yukarıda bahsedilen oyunun en yeni Beamdog çabası olan Enhanced Edition sürümünü elimize almayı başardık.

Güçlü korucu Minsc’i ve onun ayrılmaz hamsteri Boo’yu kim hatırlıyor? Ve Imoen? Kötü büyücü Irenicus? Bu yeni Enhanced Edition’ın ilk birkaç dakikasında, Baldur’s Gate hayranları kendilerini, Faerûn kıtasındaki Kılıç Sahili’nde dolaşırken, Advanded Dungeons & Dragons Rulebook’un savaşına bir kez daha fırlatılan gerçek bir zaman yolculuğuna fırlatılmış bulacaklar. Shadow of Amn’da kendimizi, Cinayetin Efendisi Bhaal’ın oğlunun gücünü arayan güçlü ve tehlikeli bir elf büyücüsünün peşinde bulacağız (serinin sürekli bir anlatısı). Oyun bir hapishane hücresinde başlıyor – tam olarak maceranın ilk bölümünün gerçekleşeceği şehir olan Athkatla hapishanesinin zindanlarındayız – burada kendimizi ekipmanımız ve eşyalarımızdan yoksun bir şekilde kilitlenmiş buluyoruz. bir avuç maceracı, olası olmadıkları kadar cesur.Başlangıçta Bioware tarafından geliştirilen başlık, ilk Baldur Kapısı’nda oynanan maceraların doğrudan devamı niteliğindedir ve eski karakteri içe aktarma olasılığı ile tamamlanmıştır, bu yeni Gelişmiş Sürüm için Revizyon Oyunları ekibi tarafından da doğal olarak dikkate alınan bir seçenek.

Ayrıca, daha önceki macerada görülmüş, işe alınabilen ve alınamayan birçok NPC de ortaya çıkıyor. Gerçekten oruç tutuyorsanız, kağıt muadiline çok sadık bir dövüş sistemi ve sağlam bir anlatı bileşeni ile karakterize edilmiş, izometrik görünümlü bir RPG ile karşı karşıya olduğunuzu söylüyoruz (Icewind Dale serisi, yazar RA Salvatore’un romanlarından bile esinlenmiştir. ). Ayrıca, hepsi çok sayıda diyalog çizgisiyle ve artık sadece rol yapma oyununu değil, diğer türlerin sonsuzluğunu da ayıran kaçınılmaz çoktan seçmeli etkileşim sistemi ile tecrübeli çok sayıda NPC ve ikincil karakterle etkileşim imkanı da var. Elbette keşfedilecek çok sayıda örneklenmiş haritalar var. Mücadele yaklaşımı mantıklıdır, bir tahta oyununu veya bir satranç oyununu karakterize eden yaklaşımdan daha az durağan, ama şüphesiz, yenilmez bir partiden uzaklaşmadan önce düşünen düşünceli oyuncuyu ödüllendiren bir savaş sistemi. . Arayüzdeki veya boşluk çubuğundaki uygun düğmeye bastığınızda, oyun duraklıyor ve maceracı grubumuza talimat vermemize izin veriyor: savaşçıyı ağır zırhıyla ön cepheye ve diğer savaşçıların hemen arkasına koyuyoruz. dolandırıcılıkta; arkada veya stratejik pozisyonlarda, büyü yapıcıları ve menzilli silah kullanan tüm kahramanları yerleştiriyoruz. Parti üyeleri ne yapacaklarını öğrendikten sonra boşluk çubuğuna tekrar basıyoruz ve zaman akışı anında geri geliyor. Yapay zeka doğal olarak yardımımıza geliyor ve doğrudan tarafımızdan verilen bir emir olmadığında, küçük avatarlar duruma bağlı olarak savunmacı veya saldırgan bir tutum lehine hareket edecek. Sıradan dövüşlerde minimum taktik ve birkaç küçük önlem yeterli olacaktır; ancak ejderhalar, büyülü yaratıklar ve güçlü sihirbazlarla karşılaşmak bunun yerine bizi eylemi dikkatlice planlamaya ve savaş alanını dikkatlice değerlendirmeye zorlayacak ve başarısızlık durumunda hızlı bir şekilde kaydedilmiş oyunlarla sonuçlanacak. Patron dövüşleri, hem tamamen eğlenceli yönü hem de anlatı bağlamsallaştırması açısından üstün bir seviyeye yükselir. İksirler ve büyülü eşyalar kesinlikle gündemde değil ve macera sırasında iyileştirme, takas etme veya satın alma fırsatına sahip olduğumuz birkaç kişi, özellikle zor anlar ve üstesinden gelinmesi gereken çok karmaşık engeller için değerli bir araç olacak.

Teknik açıdan bakıldığında, günümüzün işletim sistemlerine ve monitörlerine mükemmel bir şekilde uyması için elden geçirilmiş ve mükemmel hale getirilmiş bir kod ile çok sadık bir orijinal bölümün varlığındayız (dokunmatik teknolojiler temelinde geliştirilen mükemmel iPad sürümünden bahsetmeye bile gerek yok. ). Bununla birlikte, konuşma, geçen yıl yapılan ilk bölümün Geliştirilmiş versiyonundan farklı değil: net ve kristal görüntülerin ışığında, FullHD çözünürlükte mükemmel ve herhangi bir en boy oranı için uygun, oyun, oyundan çok farklı görünmüyor. orijinal formu.

Sprite ve efektler, animasyonlar (biraz sarsıntılı ve mekanik) ve senaryolar gibi aynıdır. Tamamen yeniden tasarım beklemiyorduk, ancak en azından biraz daha tanımlanmış, özelleştirilebilir, belki de teknik sektörün geri kalanına bağlamsallaştırılmış 3B modellere sahip olma olasılığı beklemiyorduk. En yüksek faktörde görüntü grenli olmasına ve çok “Geliştirilmiş” olmamasına rağmen, yakınlaştırma oranını fare tekerleği ile ayarlama olasılığı hala vardır. Arayüz ve menüler, yüksek tanımlı destek sayesinde artık daha fazla okunabilirliğe sahip. Overhaul Games’in taahhüdünün bir kez daha görüntünün basit bir şekilde temizlenmesi, ardından arayüzün basit bir yeniden biçimlendirilmesi ve birkaç ses örneği ile sınırlı olduğunu görmekten üzüntü duyuyoruz. Bununla birlikte, Baldur’s Gate II’nin yeniden piyasaya sürülmesi, çok ilginç ve kesinlikle iyi inşa edilmiş yeni bir mini kampanya olan The Black Pits II sayesinde, her şeyden önce Bioware’in başyapıtını oynayan tüm oyuncuları memnun edecek biçim ve fiyat açısından haklı çıkarıldı. yollarla ve tüm soslarda.