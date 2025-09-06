İnegöl'de yaşanan olaylar kamuoyunda büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. İnegöl'de mobilya sektöründe çalışan ve ailesinden ayrı yaşayan 24 yaşındaki Azize Engin’den 19 Temmuz’dan bu yana haber alınamıyor. Genç kızın en son Kahramanmaraş’ta KADES uygulamasına basarak yardım talebinde bulunduğu öğrenildi.



Olay yerine giden polis ekipleri, yapılan ihbara rağmen genç kıza ulaşamadı. Bunun üzerine ailesine haber verildi. Ailesi, kızlarının İnegöl’de yaşamasına rağmen Kahramanmaraş’ta böyle bir yardım çağrısında bulunmasına şaşırdıklarını ifade etti.

Azize Engin’in ailesi, kızlarının Müge Anlı ile Tatlı Sert programında seslerini duyurarak görenlerden ihbarda bulunmalarını istedi. Ayrıca genç kızın erkek arkadaşı Raşit’ten şüphelendiklerini, ona da ulaşamadıklarını açıkladı.

Endişeli aile, Raşit’e şu sözlerle çağrıda bulundu:

“Bu kız Maraş’ta ise senin yanında. Eğer öyleyse lütfen bize haber ver. Orada senden başka tanıdığı kimse yoktu. Kızımızın başına bir şey geldiyse sorumlusu sensin.”