Bursa'da faaliyet gösteren bir içecek firması, Yunuseli Havalimanı'nda unutulmaz bir konser düzenledi. Konserde sahne alan ünlü sanatçılar Güneş, Ceza ve Edis, hayranlarıyla buluşarak unutulmaz anlar yaşattı. Konserin atmosferi, sanatçıların enerjisi ve söyledikleri şarkılarla adeta büyülendi.

Konserin açılışını yapan Güneş, sahneye çıktığı an itibarıyla kendisini dinlemeye gelen hayranlarını etkisi altına aldı. Sahnede seslendirdiği şarkılarla ve enerjik performansıyla bir kez daha izleyicilerini büyüledi. Konser sonrası yaptığı açıklamada, harika bir gece geçirdiğini ve izleyicilerin muhteşem enerjisiyle dolup taştığını ifade etti.

Rap müziğin önde gelen isimlerinden Ceza, konserin bir diğer unutulmaz anıydı. Sahneye çıktığında kalabalığı coşturan sanatçı, özellikle "Suspus" adlı şarkısıyla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Hayranları, Ceza'nın performansını telefonlarıyla kaydederek anı ölümsüzleştirdi. Ceza, Bursa'yı ve izleyicilerini çok sevdiğini belirterek, bu tür enerjik seyircilerle buluşmanın kendisi için özel bir deneyim olduğunu vurguladı.

Edis ise 61. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Bir ay önce aynı şehirde sahne aldığını belirten Edis, Bursa'ya olan sevgisini dile getirdi. Sahne performansı ve seslendirdiği şarkılarla izleyicilerin beğenisini kazanan Edis, konserin enerjisini en üst noktaya taşıdı.

FantaFest Bursa konseri, Edis'in muhteşem sahne performansı ile zirveye ulaştı. Sahne sonrası izleyiciler, unutulmaz anılarla ve müziğin büyüsüyle konseri tamamlamanın mutluluğunu yaşadı. Bu özel gece, Güneş, Ceza ve Edis'in sahne performanslarıyla dolu dolu geçerek hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.