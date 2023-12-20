Ak Portföy, dünyanın önde gelen finans kurumlarından World Finance tarafından 5’inci kez ‘Türkiye’nin En İyi Yatırım Yönetimi Şirketi’ seçildi.

Türkiye’nin en büyük özel portföy yönetimi şirketlerinden biri olan Ak Portföy, dünyanın önde gelen finans kurumlarından World Finance tarafından, ‘Investment Management Awards 2023 - Yatırım Yönetimi Ödülleri’ kategorisinde art arda 5’inci kez ‘Türkiye’nin En İyi Yatırım Yönetimi Şirketi’ unvanını aldı. Yapılan açıklamaya göre, kurulduğu günden bu yana ana misyonunu, tasarruf sahiplerinin birikim ve yatırımlarına değer katmak olarak belirleyen ve sermaye piyasalarının gelişimini ve derinleşmesini destekleyen şirket, World Finance’den 5 yıldır art arda bu ödülü olan tek kurum oldu.

Ürün tasarımlarını geleceğe odaklanarak ve dünyadaki değişimi takip ederek oluşturduklarını ifade eden Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, World Finance tarafından layık görülen ‘Türkiye’nin En İyi Yatırım Yönetimi Şirketi’ ödülünü bu yıl da aldıkları için büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Türkiye’nin en büyük özel portföy yönetimi şirketi oldukları hatırlatan Ersarı, “Odağımıza tasarruf sahiplerimizin ihtiyaç ve beklentilerini alıyoruz. Yatırımcılarımızı anlayarak onlara sunduğumuz yenilikçi ürünlerimizle dünya standartlarında yeni nesil ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Üst üste gelen bu başarı, kurum olarak doğru yolda olduğumuzun bir göstergesidir. Bu anlayışımız ve başarılı fon yönetimimiz uluslararası kuruluşlar tarafından da yakından izleniyor ve takdirle karşılanıyor” şeklinde konuştu.

Ak Portföy’ün yönettiği varlık büyüklüğüyle dünyada ilk 500 portföy yönetimi şirketi arasında bu yıl da yerini aldığını belirten Ersarı, “World Finance tarafından verilen Türkiye’nin En İyi Yatırım Yönetimi Şirketi” unvanını beş yıldır aralıksız biz alıyoruz ve bu başarının haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.