Simit Sarayı’nın iştiraki olan, dondurulmuş unlu mamuller pazarında faaliyetlerini sürdüren DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş., bugün düzenlenen gong töreninin ardından Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

Halka arzı, yatırımcılardan gelen 6,88 kat talep ve 768 milyon TL büyüklükte yoğun bir ilgiyle tamamlanan DMR Unlu Mamuller için Borsa İstanbul’da gong töreni düzenlendi. DMR Unlu Mamuller, Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreniyle Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı. Halka arz aracılığını A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yürüttüğü DMR Unlu Mamuller hisseleri, Borsa İstanbul’da ‘DMRGD’ sembolüyle işlem görüyor. DMR Unlu Mamuller, halka arzı sürecinde yurt içinden kurumsal 187, yurt dışından kurumsal 10, çalışanlardan oluşan yatırımcılar ile 205 olmak üzere toplamda 3 milyona yakın yatırımcıya ulaşarak başarılı bir halka arz gerçekleştirdi.

“3 milyona yakın yatırımcıya ulaştık”

Simit Sarayı’nın iştiraki ve üretim tesisi olan DMR Unlu Mamuller’in Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu törende şunları söyledi: “Kurulduğu günden bu yana dondurulmuş unlu mamuller pazarında faaliyetlerini genişleten bir şirket olarak, bugün hem yurt içinde hem de yurt dışında pek çok ülkeye ve noktaya ürünlerimizle ulaşıyoruz. ABD, Danimarka, İsrail ve Kanada dahil olmak üzere yaklaşık 30 ülkeye donuk ürünler ihracatı gerçekleştiriyoruz. Uluslararası standartlara, yasalara ve mevzuatlara ve müşteri gerekliliklerine uygun şekilde, seçkin, alanında uzman ve güvenilir tedarikçilerle iş birliği yapıyoruz. Faaliyetlerimizi; teknolojik gelişmeleri takip ederek, kalite, gıda güvenliği, çevre, iş sağlığı ve güvenliği gibi değerlere odaklanarak helal yönetim şartlarına uygun, şeffaf, paylaşımcı ve çözüm odaklı sürdürüyoruz.”

Şirketin hedeflerine değinen ve büyüme mesajı veren Kavukcu sözlerine şöyle devam etti; “Sürdürülebilir büyümeye devam ediyoruz. Yatırımlarımızı artırmak için kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaya odaklandık. Halka arz sürecini de yatırımcılarımızın yoğun ilgisiyle tamamladık. Halka arz edilen miktarın, yurt içi bireysel yatırımcılar kategorisinde 5,67 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılar kategorisinde ise 12 katı talep topladık. Bu, talep ettiğimizin 7 katı. Bireysel ve kurumsal olmak üzere 2 milyon 974 bin 287 yeni ortağımızın desteğiyle de üzerimize düşen görev ve sorumlulukları hem ülkemiz hem de çalışanlarımız ve hissedarlarımız için en iyi şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Bugün burada ilk adımını attığımız bu güzel yolculuk herkes için hayırlı olsun.”

“Hızlı büyüyeceğine inanıyoruz”

Re-Pie Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Ergin ise şöyle konuştu: “Türkiye’nin önde gelen portföy yönetim şirketlerinden Re-Pie olarak, 2019 yılında DMR Unlu Mamuller’e iştirak ettiğimiz Pre-IPO perakende girişim sermayesi fonunun içerisinde; yatırımcı olarak Bulls GSYO, Azimut, Qinvest, QNB ve Fiba Portföy’ün yönettikleri emeklilik fonlarıyla dolaylı olarak 710 bin kişinin yatırımı bulunuyor. Girişim sermayesi ekosisteminde yatırımcılarımıza sunmaya çalıştığımız varlık çeşitlememiz çerçevesinde; özel sermaye anlamında yatırım yaptığımız ve gerek ihracat potansiyeliyle gerek marka bilinirliği gerekse üretim kalitesine güvendiğimiz DMR Unlu Mamuller’in halka arzında elde ettiğimiz yeni sermaye akışında şirketin daha hızlı bir büyüme ivmesine olan inancımız tam. Bu aynı zamanda şirketin geleceğine olan inancımızın da bir göstergesi niteliğinde. DMR Unlu Mamuller’in yüksek üretim kapasitesi, marka değeri ve kalitesiyle Türk damak tadını ve lezzetlerini tüm dünyaya tattıracak bir şirket olarak ülkemize, borsaya ve yatırımcılara da hayırlı olmasını diliyorum.”