Öncelikle burada bahsedeceğimiz tavsiyeler yatırım danışmalığının dışında daha çok eğitim amaçlı tavsiye ve yorumlardır. Yatırım danışmanlığı, yetkili kuruluşların kişilerin risk alma oranları ve getiri tercihlerine göre verilen kişiye özel bir hizmettir.

Borsaya Yeni Başlayanlar

1-Sosyal platformlarda bu konuyla ilgili hatalı ve yanıltıcı olan çok fazla bilgi kirliği var. Sizlerin de sosyal medyada sık sık rastladığınız çok yanlış bilgi içeriği olan gönderiler bulunuyor. Bu geniş platformlarda elbette alanında uzman bu işlerin eğitimini almış insanlarda bulunuyor. Doğru ve eğitici içerikler için onları takip etmenizi öneririm.

2- Yatırımlar sadece borsadan ibaret değildir. Kriptolar, yatırım fonları ve hisseler gibi bir çok yatırım seçeneği var.Yani bunu şöyle ifade edebiliriz sadece borsacı zihniyetiyle hareket etmek yerine daha etkili olarak yatırımcı zihniyetini kullanmalıyız. Yatırımın temellerini ele alarak bakmalıyız. Çünkü borsacılarla yatırımcıların gördükleri farklıdır. Borsacı zihniyetine sahip olanlar, grafikteki o hisseye bakar ve yatırım ondan ibaretmiş gibi görür .Onların dikkat ettikleri yalnızca şu banka şu kadar lot almış gibi şeyler olduğundan dar bir pencereden bakarlar. Yatırımcı ise şirketleri ve şirketlerin sektörlerini ele alırken bunlar hakkında analiz yapar.

3-Yatırım yaparken tek başınasınız. Örneğin al-sat işlemleri yaparken yalnızsınız ve bu kararı siz veriyorsunuz. Doğru kararlar vererek başarıya ulaşabilirsiniz. Kararı yanlış verdiğinizde dışarıyı suçlamak yerine içeriye bakıp kendinizi geliştirmelisiniz. Dolayısıyla yatırım yaptığınızda tüm kararlardan kendiniz sorumlu olmalısınız.

4-Nereden başlamalıyız? Çokça sorulan sorular arasında olan bu sorunun cevabı, borsa yatırım rehberlikleri ve online eğitimler diyebiliriz. İnsan bilgi sahibi olmadığı konularda tedirgin ve aceleci davranır. İlk başlarda acemilik normaldir ama bilgisiz yapılan hareketler beraberinde hataları da getirir. Eğer böyle bir rehber doğrultusunda bilgi alarak başlarsak daha emin adımlar atabiliriz.

5-Borsa'ya kesinlikle borç para ile girmeyin, mutlaka kendi birikimlerinizi kullanın. Ve birikimlerinizin dörtte birinden fazlasını borsaya yatırmayın. Direk yeni başlamışken evi arabayı satayım buna yatırayım düşüncesi size hata yaptırmakla birlikte çok pahalıya da mal olabilir. İsterseniz bilgi birikiminiz arttıkça bu oranı tamamen yukarı çekebilirsiniz.

6-Herhangi bir hisse senedi almadan önce iyice araştırınız. Hisseyi değil şirketi öğrenmeye çalışın. Her önünüze gelen tavsiyeyi dinlemeyiniz.

7-yükselmişin peşinden giderek FOMO'ya kapılmayın. Yani analiz yapmadan yükselen hissenin peşinden atlamak yapılan en büyük hatalardan biridir. Bunu ancak eğitsel olarak temel teknik analiz gibi unsurları kullanmaktır.

8-Çeşitlendirilmiş portföy, bunu bir meyve sepeti olarak düşünün lütfen farklı meyveleri de sepete koyun. Sadece borsada tek bir hisse ya da hisse senedi olmasın, çeşitlendirin. Hisselerinizle duygusal bağ kurmayın. İhtiyacınız olan her şey doğru bilgide , iyi analizde ve deneyimde mevcuttur.