Gece saat 02.00 sularında yaşanan olayda, ailevi anlaşmazlık nedeniyle eski eş K.M.Ç. ile boşandığı eşinin erkek kardeşi Doğukan Davulcuoğlu (27) arasında şiddetli bir tartışma patlak verdi. Tartışma, sokak ortasında hızla tırmandı ve Doğukan Davulcuoğlu'nun yanında bulunan iki kişi de araya girmeye çalıştı. Ancak, bu çabalar sonuçsuz kaldı ve tartışma kısa sürede kavga halini aldı.

K.M.Ç., belinden çıkardığı bir tabancayla eski kayınbiraderi Doğukan Davulcuoğlu ve yanında bulunan iki kişiye ateş açtı. Kurşunların hedef aldığı üç kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Mahalle sakinleri, silah seslerini duyarak hemen dışarı çıktı ve durumu polise bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır durumda olan Doğukan Davulcuoğlu ve yanındaki G.D. (23) ile M.F.Y. ambulanslarla Karasu Devlet Hastanesine sevk edildi. Maalesef, Doğukan Davulcuoğlu doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisi ise devam ediyor, özellikle M.F.Y'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Sakarya Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde, yaşanan olaydaPolis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlı K.M.Ç'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şu an itibariyle olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatılmış durumda ve polis yetkilileri olayın tüm yönlerini aydınlatmaya çalışıyor.