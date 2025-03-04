Türkiye'de uzun süredir gündemde olan süresiz nafaka ve boşanma davalarının uzun sürmesi gibi aile hukukundaki sorunlu alanlar tamamen yeniden değerlendirilecek. Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde, AK Parti, Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni paket, aile hukukuna dair önemli düzenlemeler getirecek.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Adalet Bakanlığı tarafından kurulan ‘Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu’, aile hukuku alanındaki uluslararası örnekleri incelemeye devam ediyor. Aile hukukundaki eksikliklerin giderilmesi, güncellenmesi ve aile mahkemelerindeki yargılamaların hızlandırılması amacıyla yapılan hazırlıklar, tüm tarafların görüşleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Bu çalışmaların en önemli gündem maddeleri ise boşanma süreçleri ve nafaka sistemi olacak.

Bir gün evli kalıp yıllarca nafaka ödenmesi söz konusu olmayacak

Özellikle, kısa süreli evliliklerde yıllarca nafaka ödenmesinin engellenmesi, uzun süren boşanma davaları nedeniyle kadınlar ve çocukların mağduriyetlerinin önüne geçilmesi, aile mahkemelerindeki yargılama usullerinin yenilenmesi ve şiddet içermeyen aile uyuşmazlıklarında ara buluculuk sisteminin devreye girmesi gibi konular üzerinde detaylı çalışmalar yapılıyor. Bu çerçevede, mal rejimi yüzünden 10 yıl sürebilen çekişmeli boşanma davalarının taraflara zarar vermesinin önlenmesi için, boşanma davalarının kısa sürede sonuçlanması ve mal paylaşımı, nafaka, tazminat ve velayet gibi konuların ayrı davalar olarak görülmesi için hazırlıklar sürdürülüyor.

"Boşanmalarda tarafların iradesine uygun, yeni mağduriyetlere yol açmayan bir usul geliştiriliyor"

AK Parti’nin hukukçuları, Avrupa ülkelerinde de bu sistemin olduğunu hatırlatarak, “Birçok ülkede boşanma davasıyla nafaka veya mal paylaşımı davası ayrı yürütülürken Türkiye’de nafaka, velayet veya mal rejimi davası boşanma davası ile birlikte sonuçlandırılıyor. Bütün konular aynı davada karara bağlanıyor. Bu da boşanma sürecini çok uzatıyor. Taraflar mağdur oluyor. Bu konuda çok şikâyet var. Mesela, ikinci evliliğini yapamıyor veya yaşı geçiyor çocuk yapamıyor. İki taraf da boşanma konusunda kararlı ama bazı konularda anlaşma sağlanamadığı için yıllarda süren çekişme hem kadında, hem erkekte ve varsa çocukta travmalar oluşturuyor. O sebeple boşanmalarda tarafların iradesine uygun, yeni mağduriyetlere yol açmayan bir usul geliştiriliyor” dedi.

Kadın mağdur edilmeyecek: Nafakada süre sınırı olacak mı?

Nafaka konusunda ise kadınların mağdur edilmemesi üzerine bir sistem kurulacak. Yapılacak düzenleme ile ömür boyu nafaka uygulamasına, bazı istisnalar hariç olmak üzere son verilecek. Nafaka bağlanması için evlilik süresi, kadının yaşı, gelir durumu, çocuk olup olmadığı, tarafların kusur oranı gibi ölçütler dikkate alınacak. Kadının yaşı, çalışamayacak durumda olması gibi şartlar söz konusu ise nafakada süre sınırı olmayacak. Bu durumdaki kadınlar ömür boyu nafaka alabilecek.