Osmanlı Cihan Devleti’nin Bosna Hersek’te ülkenin en önemli eserlerinden Mostar Köprüsü’nü görüntüleyen Dron Pilotu Yunus Sami Eşmeli, yetkililer tarafından dron çekimi yapmaması konusunda uyarıldı. Eşmeli Türk olduğunu anlattığında ise “sana serbest” diyerek çekim yapmasına izin vermelerinin hikayesi sosyal medyada en çok izlenenler arasında yer aldı.

Tüm Dünya üzerinde adalet ile yönetim sistemini kuran Osmanlı Cihan Devleti günümüzde yaptığı eserler ve yankıları devam ediyor. Bosna Hersek’te gezi amacıyla giden Türk dron pilotu Yunus Sami Eşmeli, Mostar Köprüsü’nü görüntülemek istedi. Dronu kaldırdığında ise yetkililer yanına gelerek yasak olduğunu ve indirmesi gerektiğini ifade etti. Kısa süre sonra Eşmeli’nin Türk olduğunu anlayan yetkililer ona çekim yapması için izin verdiler. Sosyal medya hesabından yaşadığı hikayeyi, “Dostlarım hep beni çekiyor bilmiyorum. Biraz önce yanıma güvenlik görevlisi geldi. Dron uçuramazsın, bomba mı taşıyorsun nereden bileceğiz. Diye uyarılarda bulundu. Bende turistik amaçlı uçurduğumu ve cihazımı hemen indirdiğimi söyledim. Nereli olduğumu sorduğunda, Türk olduğumu söyledim. O zaman sana serbest, sen uçurabilirsin diyerek nereleri hangi camiyi çekmem gerektiği konusundan yardımcı oldu” sözleri ile anlattı.

Hırvat top atışlarının yıktığı ve Bosna’daki savaşın ardından yeniden inşa edilen ülkedeki en önemli Osmanlı Cihan Devleti’nin eserlerinden Mostar Köprüsü havadan çekilen görüntüleri ile eşsiz manzaralar oluşturdu. Neretva Nehri’nin üzerine inşa edilen köprü aynı zamanda şehrin iki yakasında yaşayan Boşnak ve Hırvatları da birleştiriyor.