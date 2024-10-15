Bostanlıspor son dönemde ülkemiz gündeminden düşmeyen ve tüm kesimleri üzen kadınlara yönelik şiddet olaylarına karşı savunmaya geçtiİSTANBUL (İGFA) - Bostanlıspor Kulübü, “kadına şiddet” kapsamında kadınlarımıza destek olmak amacıyla kendilerini savunabilmeleri amaçlanan, tamamen savunma sporu olan aikidoyu öğretmek amacıyla “Ücretsiz Aikido Dersi” vermeye başladı.

Bostanlıspor Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda aikido sporcusu olan öğretim görevlisi Ebru Dıvrak Doğan, Türkiye'de yaşanan tatsız olaylar doğrultusunda bir süredir planladığımız projeyi gerçekleştirmek istediklerini belirterek, "Kadına şiddet kapsamında ücretsiz olarak kendini savunma dersi vermeye karar verdik. Kurslarımızda kadınlarımıza sokakta karşılaşabilecekleri en yaygın tehditlere karşı en az güç kullanılarak, en çok hasarı veren savunma teknikleri öğretiliyor. Talebe ve gidişata göre devam dersleri de yapılacaktır. Keşke bunları öğrenme ihtiyacımız olmasaydı fakat böyle bir dünyada maalesef zor durumda kalınca kendimizi savunmayı bilmek zorundayız. Bostanlıspor Spor Kulübü her zaman kadınlarımızın, çocuklarımızın yanındadır ve onların geleceği için tüm olanaklarını seferber edebilecektir” diye konuştu.

Bostanlıspor’un kadınlara ücretsiz aikido kursları, ülkemizin aikido eğitiminde en önde gelen isimlerinden olan, Bostanlıspor’un siyah kuşak 5. Dan 3. kademe usta antrenörü Gürhan Gülmaya tarafından Bostanlı Gode Cengiz Spor Tesislerinde veriliyor.