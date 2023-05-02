Bostanlıspor oryantiring takımının antrenör-sporcusu Büşra Altun, Burdur Bucak’taki, Haydar Aliyev Türkiye Oryantiring Şampiyona’sında kürsüden inmedi.İZMİR (İGFA) - Üç gün sakat sakat yarışan Büşra Altun üç dereceyi de aldı ve genel klasmanda Türkiye Şampiyonu oldu.

Bucak İlçesinde Bir Polonya ve bir de Rus takımının klasman dışı olmak üzere toplam 112 takımdan 877 sporcunun katıldığı şampiyonada 4 sporcu ile yarışan Bostanlıspor, biri genel klasman olmak üzere 2 birincilik, bir ikincilik, bir üçüncülük, bir dördüncülük, elde ederek bir kez daha bu spora damgasını vurdu!..

Bostanlıspor Genel Sekreteri Ebru Dıvrak, Oryantiring Takımının Burdur Bucak’taki Türkiye Şampiyonasında büyük şanssızlıklar yaşadığını ve tüm sporcularının sakatlandığını ifade ederken, “Adeta nazar değdi. Bucak’a kendi kategorilerinde Türkiye Şampiyonluklarının en büyük favorilerinden Gülşeker Altun ile Ceylin Kozdere’yi son antrenmandaki sakatlıkları yarışmalarını engelledi. Büşra Altun’un diz kapağında sakatlığı nüksetti. Gülhatun Arslan 1. gün bileğinden sakatlandı. Tedavi yapılarak son iki gün yarıştı. Ezo Er’in dizinde ağrı başladı. Ayşe Cansın Kesbiç de 2. gün ayak bileğini burktu ve yarım alçıya alındı. Tüm bu şansızlıklara karşın 2 Türkiye Şampiyonluğu, birer de Türkiye ikinciliği, üçüncülüğü ve dördüncülüğü elde ettik. Topallaya topallaya yarışı tamamlayan Gülhatun Arslan K40’da 4. oldu. Ezo Er’in K18 A kategorisindeki 11.liği, Ayşe Cansın’ın da K18 B Kategorisindeki 13.lüğü asla küçümsenmemeli. Bu branşta hedefimiz daha çok sporcuyu yarıştırmak ve sporun sevilerek yapılmasını sağlamak, başarılarımıza yenilerini eklemek” dedi.