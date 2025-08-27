Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen "Türkiye Çocuklar Muaythai Şampiyonası" Kars'ta yapılacak. Bostanlıspor şampiyonaya 3 sporcusu ile katılıyor. Bostanlıspor şampiyonada İzmir'i temsil edecek tek erkek takımı.İZMİR (İGFA) - Kars Sarıkamış'ta 6 gün sürecek olan "Bir gün spor, bir gün siper" sloganıyla düzenlenen "Türkiye Çocuklar Muaythai Şampiyonası"na katılacak olan Bostanlıspor ekibi uçakla Kars'a gitti. Bir gün Kars'ı gezecek olan ekip, daha sonra şampiyonanın yapılacağı Sarıkamış'a geçecek.

Bostanlıspor'un kafile başkanlığını yapan antrenör Aytaç Uyanıker, "İzmir'den 1800 kilometre uzaklıktaki, sınır şehrimiz Kars'a şampiyonaya geldik. Öncelikle bu ilin güzelliklerini ve tarihi yerlerini gezerek bilgi sahibi olduk. Sarıkamış'taki şampiyonaya iddialı katılıyoruz. İzmir'den katılan tek ekibiz. Bunun da bilincindeyiz ve İzmir'i, Bostanlıspor'u en iyi şekilde temsil edeceğiz. 3 sporcumdan da derece bekliyorum. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek olan sporcuların mücadelesi izlemeye de değecek" dedi.

Şampiyonada Bostanlıspor adına ringe çıkacak olan sporcular Göktuğ Sarımsaklı (38 kg), Doruk Ateş Gezinir (51 kg) ve Nihat Mert Uyanıker (32 kg) olacak. Erkeklerde gözler Tayland'da bir ay şampiyona için hazırlanan ve 2 özel maç da yapan 32 kiloda Nihat Mert Uyanıker de olacak. İlk kez Türkiye Şampiyonasına katılacak olan Nihat Mert ile birlikte Doruk Ateş, Göktuğ'un alacağı sonuçlar da merak konusu.