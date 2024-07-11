Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Göksel Gültekin Şahiner, boy uzatma işleminin kişinin özelinde yapılan tıbbi değerlendirme sonucu uygulanan cerrahi bir operasyon olduğunu, bunun üç ana ameliyat yönteminin bulunduğunu söyledi.

Boy uzatma cerrahisinin; genetik, hormonal ya da çevresel faktörlerden kaynaklanan boy kısalığını tedavi etmek amacıyla gerçekleştirilen ortopedik bir ameliyat olduğunu belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Göksel Gültekin Şahiner, boy uzatma cerrahisi hakkında bilgilendirmede bulundu. Dr. Şahiner, "Boy uzatma cerrahileri direk boyunun uzatılması ya da bacakları arasında boy farkı olan kişilerde bacak boyunun eşitlenmesi durumlarında yapılan uzun yıllardır ortopedik cerrahlar tarafından uygulanan başarılı bir tedavi prosedürüdür. Boy uzatma ameliyatlarında birçok cerrahi yöntem kullanılmaktadır. 3 ana ameliyat yöntemi vardır. Birinci yöntem ilizarov dediğimiz dışardan halkalar ve tellerle uygulamadığımız yöntemdir. İkinci yöntem içerden kemiğin içinden bir çiviyle kemiği sabitleyip cildin dışından fiksatör dediğimiz çubuk ve tellerle kemiğin uzattığı kombine yöntemdir. Üçüncü yöntemde precice dediğimiz kemiğin sadece içinde olan dışarıda hiç bir şey olmayan dışarıda manyetik bir sistemle çivi uzattığımız yöntemdir. Bu yöntemlerin tabi birbirlerine birçok avantajı olduğu gibi yöntemlerin kendi bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Bu yöntemlerden hangisinin kişiye uygun olduğu kişinin özelinde yapılan bir tıbbi değerlendirme sonucu karar verilir. Bu ameliyatta olmak isteyenler iyi düşünmeli iyi araştırma yapmalı bu konuda uzman ortopedi hekimleriyle bu konuyu görüşmelidir” diye konuştu.