Bilecik’te dünya evine giren Enes Uysal’a arkadaşlarının düğün öncesi ve sonrasında yaptığı şakalar ’pes’ dedirtti. Düğün sonrası damada evinin önünde tavada yumurta yaptıran arkadaşları içine 1 kilo acı biber döktü. Arkadaşları, bu yumurtayı yiyen damada bir de çoraplarını yıkattı.

Bilecik’in renkli kişiliği ile tanınan ve sevilen isimlerinden Enes Uysal, Mine İpek ile dünya evine girdi. Genç çiftin nikah şahitliğini AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz yaptı. Pasta kesiminin ardından takı töreninde yakın arkadaşları, damada emzik ve bulaşık bezi, geline ise oklava gibi hediyeler taktı. Düğün sonrası damadın evinin önüne gelen arkadaşları, meşaleler ile görsel bir şov hazırlayarak damada sürpriz yaptı.

Bol acılı yumurta

Damada bol acılı ve bol tuzlu yumurta yaptıran arkadaşları, ardından bu yumurtayı damada, sağdıcına ve yakın arkadaşlarına yedirdi. Acı biberin etkisiyle adeta yanıp tutuşan damada, bir de sağdıcı ve kendi çorapları çıkarttırılarak yıkatıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu ve geleneklerin yaşatıldığı düğün merasiminde son olarak yumruklanan damat, eve girerek eziyetten kurtuldu.