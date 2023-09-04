Görkemli düğün töreninde gelin ve damada takılan takı ise dudak uçuklattı.

Gevdan Aşiretinden iş adamı Orhan ve Burhan Yacan’ın kardeşi Ayhan Yacan, Alan Aşiretinden Mehmet Kara’nın kızı Elif Kara ile dünya evine girdi. Yurt içi ve yurt dışından 5 bin kişinin katılım sağladığı düğün, son dönemlerin en yoğun katılımlı düğünü olurken, gelin ve damada takılan takılar ise dudak uçuklattı.

3,5 ton etin tüketildiği düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

16 KİŞİ PARALARI SAYDI

Yaklaşık 5 saat süren takı sonunda damada yaklaşık 4 milyon TL nakit, geline ise kilolarca altın takılırken, masaya konulan paraları ise 16 kişi saydı.

Düğün töreni sonunda katılımcılara teşekkür eden toy büyüğü Seyithan Bayram, gelin ve damada bir ömür mutluluklar dilerken, damadın abisi Burhan Yacan ise düğüne yurt içi ve yurt dışından binlerce kişinin katılım sağladığını belirtti.