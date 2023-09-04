Son yıllarda gerek akademik gerekse de sportif alanlarda inanılmaz başarılar sağlayan Türk kadınları tarih yazmaya devam ediyor. Türkiye’nin dimdik ayakta kalmasının gizli kahramanları olan Türk kadınları, geçmişten günümüze aldıkları kritik görev ve başarılarla adlarını şanlı geçmişime altın harflerle kazıdılar. Bugün sizlere bizlere ilkleri yaşatan Türk kadınlarını tanıtmaya çalışacağız. İşte bizlere ilkleri yaşatan Türk kadınları..

TÜRKİYE’NİN İLK KADIN BURSA MİLLETVEKİLİ: AYŞE ŞEKİBE İNSEL (1935)

1886'da İstanbul'da doğan Ayşe Şekibe İnsel, Türkiye'nin siyasi sahnesine kadın gücünü taşıyan ilk isimlerden biriydi. Osmanlı döneminin izlerini taşıyan bu güçlü kadın, 1935 genel seçimlerinde Bursa milletvekili olarak seçilerek, kadınların siyasi arenadaki ilk adımlarını atmasına öncülük etti. Adı, sadece bir milletvekiliyle değil, aynı zamanda kadınların tarihinde bir dönüm noktasıyla anılmaya devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN İLK KADIN PARAŞÜTÇÜSÜ: YILDIZ ERUÇMAN (1935)

Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi sırasında ailesiyle birlikte ülkeleri değişti, ancak Yıldız Eruçman'ın değişmeyen tutkusu gökyüzüne uzanmaktı. Selanik'ten İstanbul'a, oradan da İzmir'in Cumaovası ilçesine göç eden bu cesur kadın, sadece coğrafyasını değil, kendi sınırlarını da aşarak yükseklere ulaştı. Yıldız Eruçman, sadece yıldızlarla değil, cesaretiyle de gökyüzünü aydınlatan bir isimdi. Sabiha Gökçen'in öğrencileri arasında öne çıkan dört kadın pilotun arasında yer aldı. Türkiye'nin özgürlük rüzgarlarına kendini bırakan ilk kadın paraşütçüsü olarak tarihe adını altın harflerle kazıdı.

DÜNYANIN İLK KADIN SAVAŞ PİLOTU: SABİHA GÖKÇEN(1937)

Sabiha Gökçen, gökyüzünün korkusuz kadınıydı. Türkiye'nin ilk kadın pilotlarından biri olmanın ötesinde, dünyanın ilk kadın savaş pilotuydu. Uçmakla sınırlı kalmadı, aynı zamanda cesaretin sembolü oldu. 8.000 saatten fazla uçuş deneyimi ve 32 askeri operasyonla tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Gökyüzünde özgürlüğü temsil eden adı, İstanbul'un Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşamaya devam ediyor.

İLK KADIN EMNİYET MÜDÜRÜ: FERİHA SANERK (1953)

Feriha Sanberk, 1941 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne adım atan ilk kadın öğrenci olarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Kaymakamlık kursunu başarıyla tamamladı, ancak cinsiyeti yüzünden hayalini süsleyen kaymakamlık unvanını taşıyamadı. Fakat bu engel, onun azmini kırmadı; aksine yeni ufuklar arayışını daha da güçlendirdi. 1953'te, kadın olmanın gölgesine rağmen, Emniyet Müdürü rütbesine yükseldi. Ancak ataması gerçekleştirilmedi. O, sadece kadın kimliğiyle değil, adaletsizliğe meydan okuyan ruhuyla da mücadelesini sürdürdü. Hakkını yargıya taşıdı ve zaferle çıktı. 1953'ün aynı döneminde, sadece adıyla değil, adaletin sembolü olarak göreve başladı.

İLK KADIN JET PİLOTU: LEMAN ALTINÇEKİÇ (1958)

Türk havacılık tarihinde eşsiz bir iz bırakan isimlerden biri olan Leman Bozkurt Altınçekiç, 1932 yılında Sarıkamış'ın kucakladığı bir dünyaya adımını attı. O tarihi yıl, 1954'tü. Silahlı Kuvvetler, kadınların da uçuşlarına yeşil ışık yakarak, İzmir Hava Harp Okulu kapılarını Leman Altınçekiç'e araladı. İşte o an, sadece bir kadının değil, Türk kadınının özgüvenle dolu kanat çırpışının simgesi oldu. Leman Altınçekiç, jet motorlarının gücüyle gökyüzüne yükselen ilk Türk kadın jet pilotu olarak adını altın harflerle tarih sayfalarına yazdırdı. O, sadece ülkesinin değil, aynı zamanda NATO kuvvetlerinin de ilk ve uzunca bir dönem boyunca tek kadın jet pilotu oldu.

TÜRKİYE’ NİN İLK KADIN BAŞBAKANI: TANSU ÇİLLER (1993)

Tansu Çiller, 1993-1996 yılları arasında Türkiye Başbakanlığı görevini üstlenerek, Türkiye siyasi tarihindeki ilk ve tek kadın başbakan oldu. Kendisi, adıyla sadece Türkiye'nin önemli figürlerinden biri olarak anılmaya devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN İLK KADIN JANDARMA KOMUTANI: ŞEHİT YARBAY SONGÜL YAKUT (2005)

Songül Yakut, sadece ismiyle değil, cesaretiyle de adını göklere yazdırdı. 28 Ağustos 1976'da Malatya'nın kucakladığı bir hayata doğdu. Yarbay rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sarsılmaz sıralarına katıldı ve Jandarma sınıfında kendine özgü bir destan yazdı. Sınırları zorlayan bir azim ve kararlılıkla bölüklerin ve ilçelerin komutanı olarak sahada boy gösterdi. 31 Mayıs 2017'de, Şırnak'ın sıcak topraklarında vatanı uğruna şehit oldu.

AVRUPA ŞAMPİYONU TÜRK KADIN MİLLİ VOLEYBOL TAKIMI- FİLENİN SULTANLARI (2023)

Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı, uluslararası kadın voleybol arenasında Türkiye'yi gururla temsil eden bir ekip olarak bilinir. 16 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla FIVB dünya sıralamasında zirvede yer alarak ülkemizi gururla taşımaktadır. Özellikle 2003 yılında Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ikinci olarak kazandığı büyük bir başarı sonrasında, "Filenin Sultanları" adını haklı bir şekilde kazandı. Bu özel unvan, TRT spikerleri tarafından maçlardaki olağanüstü performansları sonucunda verilmiştir.

Ayrıca, Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı yenerek şampiyonluğa ulaşan takımımız, öncesinde Amerika'da düzenlenen Milletler Ligi'nde Çin'i 3-1 yenerek bir kez daha zirveye çıktı. Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı, bu yılın en iyisi olarak dünya genelinde büyük bir takdir ve saygı kazandı. Başarılarıyla sadece ülkemizi değil, voleybol dünyasını da etkileyerek adlarından sıkça söz ettirdi.

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