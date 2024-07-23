İnegöllü Fikret Doyan Facebook sayfası üzerinden son zamanlarda arttığı iddia edilen Halk Otobüslerinde ki taciz olaylarını gündeme getirdi.

Paylaşımında, “Yaşadığım şehirde ve bütün şehirlerde toplu taşıma araçlarındaki oluşan yoğunluktan dolayı sık sık taciz olaylarına şahit oluyoruz. O’nun için siyasi iktidarın ve yerel yöneticilerin bu konuda acilen tedbir almasını bekliyoruz. Metrolarda en az bir vagonun, otobüslerde ise saat başı her hatta bir otobüsün sadece bayanların kullanabileceği bir şekilde #PEMBEotobüs olmasını talep ediyoruz. Kadınlarımızın rahat bir şekilde seyahat etmeleri en doğal haklarıdır. İsteyen pembe otobüsü bekleyip binsin, dileyende diğer otobüslere özgürce binme hakkına sahip olsun” dedi.

İlginç paylaşımın nasıl bir tepki göreceği ise merak konusu oldu.