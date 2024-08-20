Avustralya'da çekilen bir video, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini topladı. Videoda, ismi açıklanmayan bir kadın tuvalete girip klozetin kapağını kaldırdığında, klozette onlarca kurbağa ile karşılaşıyor. Bu anlar, "Avustralya’da yaşamak böyle bir şey…" notuyla paylaşıldı ve hızla yayıldı.

Olayın görüntüleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir kullanıcı, videoya "Bu şartlarda nasıl yaşanır?" diye sorarken, bir diğeri ise "Yeni bir korku eklendi" şeklinde yorum yaptı.