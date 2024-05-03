Bursa ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanla bozayı ve yavrusu gezinti yaparken görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Bursa Şubesi ekiplerince, yaban hayatını görüntülemek amacıyla Uludağ’ın belirli alanlarına fotokapan yerleştirildi. Yaban hayvanlarının yaşam alanlarına konulan fotokapan doğanın gizemli koridorlarında yürüyen ayı ve yavrusunu görüntülendi. Görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılırken, yiyecek arayan ayılar izleyenlerden yoğun ilgi gördü.