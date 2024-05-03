Türkiye genelinde 81 ilde Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman yangınlarını önlemek maksadıyla düzenlenen "Orman Benim" kampanyası çerçevesinde, ormana atılan çöpler toplandı. Etkinliğe Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü Sakip Yalta, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşlar katıldı.

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle orman yangınlarının arttığını belirten Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan orman yangınları ile mücadele çalışmalarında önceliğimiz, yangın öncesi önleyici tedbirlerdir. Yangının çıkmaması en iyi tedbirdir. Son 10 yılın yangın istatistiklerine baktığımızda çıkan orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı çıktığı görülmektedir. Yanma olayı oksijen, ısı ve yanıcı maddenin uygun miktarlarda olması ile meydana gelmektedir. Yangın başladıktan sonra yangının şiddetini arttıran veya azaltan en büyük etken yanıcı madde miktarıdır. Yanıcı madde çok olursa büyük yangınlar ile karşılaşmaktayız. Bakımlı ve temiz ormanlarda yanıcı madde miktarı azaldığından yangını büyümeden kontrol altına alabilmekteyiz. Orman içi ve bitişiğindeki yol kenarlarında, tarım arazileri ve yerleşim yerleri kenarlarındaki ormanlarda yanıcı maddenin azaltılması, çöplerin temizlenmesi, orman yangınlarının olumsuz etkilerinin azaltılmasını sağlamaktadır. Bugün burada ormanın içerisindeki çöpleri ve dalları temizleyerek yanıcı madde miktarını azaltacağız" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar ellerinde çöp poşetleriyle ormanlık alana girerek çöpleri tek tek topladı.

Kaynak: İHA