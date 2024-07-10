Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gündeme dair açıklamalarda bulunacağı Genel Değerlendirme Toplantısı'nı Merinos AKKM'de gerçekleşiyor.

Başkan Mustafa Bozbey, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi çerçevesinde genel değerlendirme toplantıları yaptıklarını belirterek, "Kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanacağız. Basın toplantılarını meclisimizde yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Nilüfer ilçesindeki Yolçatı Mahallesi'nde başlayıp Uludağ Üniversitesi yerleşkesine kadar ulaşan yangını hatırlatan Bozbey, tüm etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bozbey yapılan çalışmalarla ilgili “Bu yangının başka yerlere sıçramaması için yoğun bir mücadele verdik. Ancak doğadan çok şey kaybettiğimizin de farkındayız. İhmalin ve tedbirsizliğin nelere neden olduğunu da gördük. Bursalılardan bu dönem içerisinde tedbirli olmalarını ve yangına sebebiyet olacak maddeleri yere atmamalarını istiyoruz. Yeşilin yok olduğunu gören biri olarak içimiz çok yandı. Umudu tekrar yeşertme zamanı dedik ve kampanya başlattık. Belediyeye bağlı birimler bu çağrımıza karşılık vererek fidan ekme kampanyamıza destek oldular. Bursa’da yanan o ormanlarımızı yeşertmek adına bağış yapmalarını arzu ediyoruz. Buradan tüm hemşehrilerime bir kez daha sesleniyorum. Bursa bizim, hep birlikte yaşamı da umudu da yeniden yeşertelim. ifadelerini kullandı.

Sorumlular hesabını verecek

Son günlerde kentte yaşanan yoğun yağış, birçok ev, dükkan ve tarım arazisinin su altında kalmasına neden oldu. Odunluk Metro İstasyonu da bu yağışlardan etkilenerek adeta bir şelaleye dönüştü.Konuya ilişkin de açıklamalarda bulunan Başkan Bozbey, müdahalenin hemen yapıldığının altını çizerek, “İstasyonun su basmasını teknik bir aksaklıktan olduğunu düşünüyoruz. Kim sorumluysa bunun hesabını verecektir. Teknik ekibimizin ve İMO’nun hazırladığı bir rapor var. Bu raporu dikkate alarak araştırmalarımızı yapacağız. Orada olan aksaklık birçok Bursalının ulaşımını etkiledi. Teknik ekibimiz vatandaşlarımızın sorununa çok hızlı bir şekilde ulaşıyoruz. Kısa sürede yoğun bir şekilde çalışarak sorunu çözüyoruz” dedi.

Körfez Ulaşımı başlıyor

Başkan Bozbey daha önceden de seçim vaadi olarak gösterdiği Körfez ulaşımı için "Seçim döneminde sizlerle körfez ulaşımı yok dedik. Cumartesi günü hep birlikte yeni bir projeye başlıyoruz. Mudanya’dan Gemlik- Küçükkumla ve Mudanya’dan Tirilye durakları olacak şekilde yeni bir proje başlatacağız. Araçlarınızı parkedip gidebileceksiniz. Bildiğiniz şehir hatları sistemi olacak.” ifadelerini kullandı.