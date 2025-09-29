Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Eylül ayı basın toplantısını Belediye Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştiriliyor.

“İNEGÖL’DE BİLE BU ORAN ÇOK YÜKSELDİ”

İş ve meslek edinme çalışmalarını sürekli yapmaya devam ettiklerini belirten Başkan Bozbey, “İş bulmak için üniversiteden mezun olmak yetmiyor. Gelin sizi farklı bir alanda eğitelim. Severek yapacağınız bir eğitim verelim. Yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 1,5 yılda 85.000 civarı gencimiz iş için başvurmuş durumda. İnegöl ilçelerimiz içerisinde en düşük işsizlik oranına sahip iken İnegöl’de bile bu oran çok yükseldi. Maalesef tekstil fabrikaları ülkeyi terk ediyor. Mobilya sanayileri ihracat azaldığı için işçi çıkarıyor. Bizlerin yapacağı en azından ben üniversite eğitimi aldım ama iş bulamıyorum diyen insanlara bir şey söyleyeyim birçok gencimiz o avmlerde ya da marketlerde kasiyer olarak çalışıyor. O nedenle gençlerimize iş ve meslek edindirme derdimiz var. Bu gençlerimizi geleceğe hazırlamak zorundayız” diye konuştu.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ