Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Eylül ayı basın toplantısını Belediye Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştiriliyor.

Bursalı gençlere eğitim desteği vermeye devam ettiklerini belirten Bozbey, “10.000 öğrencimize destek vermeye devam ediyoruz. 2025’te hayata geçirdiğimiz Kültür fabrikası 43 farklı atölye açarak gençlerimizi bir araya getirdik. Gençlerimizin kendilerini keşfettikleri bir buluşma noktası oldu. Gece müzeciliğini ortaya koyduk. Bunun yanında gençlerimiz gece müzeleri gezebiliyorlar. Aktopraklık Arkeofest yaptık. Binlerce çocuğun ve gencin katılımını yaptık. 7 yıl önce kapısına kilit vurulmuş. 2 defa çalınmış. Diğer tarafta konaklama üniteleri var, özellikle hepsini revize ettik. Artık orası bizim gelen misafirlerimizi ağırlayacağımız, özel çalışma yapmak isteyenlerin kalabileceği yer haline getireceğiz” dedi.

“Bursa 8500 yıllık tarihi olan bir yer” diyen Bozbey, “Misi, Hüdavendigar, Çekirge, Yeşil Türbe, Yıldırım Külliyesi, İnegöl’de köftesi, kaplıcalar, Yenişehir’e geçin Osmanlı’nın ilk kuruluş hutbesinin okunduğu cami, bakın bunlar hep gastronomi hem de kültür yolu. Karacabey’de Longoz ormanlarınızda bitirin. Buraları görmek için en az 4-5 gün ayırmak lazım. Turist geliyor Ulucami’yi bir gösteriyorlar, oradan Yeşil’e. Sonra bay bay Bursa. Uludağ’dan bahsetmedim bile. Osman Şevki Bey’in zirveye tırmanmasıyla “Ne Ulu bir dağ” demesiyle başlayan sürecin yıldönümünü kutladık. Uludağ yönetimi Bursa’da olmalıdır. Çok kıymetli su kaynaklarımızın olduğu bir alan. Uludağ’ı kazanmak gerekir. Bunun gibi birçok değerimiz var. Dağ yöresine değinmedik. Jeotermal kaynaklar var onları tespit etmeye çalışıyoruz şu an. Bursa’yı tanımak, bilmek lazım. İnanın bu değerleriyle aynı zamanda gastronomi değeriyle Bursa fazla şeye sahip. Sadece bizim çabalamamız yetmez. Kent yöneticileri, milletvekilleriyle, basınımızla başarmamız lazım. Arkadaşlarımız birçok kitap sunuyorlar. Bunları teknolojik olarak sunmaya çalışıyoruz. Ama Bursa’yı tanıtmak için ilkokuldan başlamak üzere öğrencilerimize Bursa ile ilgili ayrı özelliğini anlatmak gerekiyor” dedi.