"Sizleri dinliyor, çözüm yollarını birlikte değerlendiriyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde düzenlenen muhtarlar buluşması, Muhtarlar Korosu’nun mini konseriyle başladı. Programda konuşan MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, mahallelerin sesi olan muhtarlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Kendisinin de bir muhtar çocuğu olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, muhtarlık makamının özel bir anlam taşıdığını dile getirdi. Babasının iki dönem Özlüce’de muhtarlık yaptığını söyleyen Başkan Bozbey, muhtarlığın ne kadar zor ve önemli bir görev olduğunu çok iyi bildiğini söyledi. Muhtarlığın bir gönül işi olduğunu belirten Başkan Bozbey, "Mahallelerimizdeki her bir talep, her bir öneri ve fikir bizim için çok önemlidir. Muhtarlar, bizim gözümüz, kulağımız. Bu anlayışla ‘katılımcı yönetim’i merkezine alan yeni bir dönemi sizlerle birlikte sürdürüyoruz. ‘Başkan Bozbey Burada’ projesiyle her 15 günde bir farklı bir ilçemizde muhtarlarımızla samimi ve güvene dayanan bir ortamda bir araya geliyoruz. Sizleri dinliyor, sorunları ve çözüm yollarını birlikte değerlendiriyoruz. Aramızdaki bağımızı güçlendiriyoruz" diye konuştu.

"Muhtarımızın karnesi ‘pekiyi’ olursa bizim de karnemiz ‘pekiyi’ olur"

Hiçbir zaman ‘Biz biliriz’ demediklerini, her zaman ‘Birlikte karar verelim’ dediklerini anlatan Başkan Bozbey, "Biliyoruz ki muhtarımızın karnesi ‘pekiyi’ olursa bizim de karnemiz ‘pekiyi’ olur. Tüm talepleri dikkate alıyoruz. 2025 yılının ilk dokuz ayında 9 bin 887 talep geldi. Bu taleplerin yüzde 76’sını çözdük. Sizlerden gelen öneriyle nüfusu 10 binin üzerinde olan mahallelerimize personel desteği sağladık. Bu kapsamda 94 mahalle iletişim personelimiz göreve başladı. Öncelikleri sizler belirlediniz. Bizler notumuzu aldık, programlamasını yaptık. Gerçekleştirdiğimiz toplantılarda sadece sorun konuşmadık. Birçok konuda ortak akılla yol aldık" dedi.

"Hizmette beraberiz, biriz ve bütünüz"

Bursa’nın ‘Kent Anayasası’ olan 1/100.000 Ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı’nı oluştururken ilk söz hakkını muhtarlara verdiklerini hatırlatan Başkan Bozbey, yeşiliyle, suyuyla, ulaşımıyla, sanayisiyle, kültürüyle geleceğin Bursa’sını birlikte inşa ettiklerini dile getirdi. Ayrıştırmaya değil, birleştirmeye ve bütünleştirmeye geldiklerini vurgulayan Başkan Bozbey, "Hizmette beraberiz, biriz ve bütünüz. 17 ilçede tüm muhtarlarımızla ortak bir hedef etrafında kenetleniyoruz. Bizim hedefimiz; kimseyi dışlamayan, herkese eşit yaklaşan, her vatandaşın sesini duyan bir Bursa’dır. Bu hedefe ulaşmanın yolu da muhtarlarımızdan geçiyor. Mahallelerimiz güçlü olursa Bursamız da güçlü olur. Aramızdaki dayanışma devam ettikçe Bursamız çok daha güzel bir kent olacak. Bizim kapımız da gönlümüz de daima açık. Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Buluşmada konuşan geçmiş dönem DSİ Bölge Müdürü ve Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker, muhtarların kırsal kalkınmadaki rolünün önemini vurgulayarak kooperatifleşmeye ağırlık vermelerini tavsiye etti.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de halkın dili ve eli kolu olan muhtarların Muhtarlar Günü’nü kutladı. Demokrasinin kılcal damarları olan muhtarların ve mahallelerin taleplerini hızlı bir şekilde çözen Başkan Mustafa Bozbey’e de teşekkür eden Öztürk, milletin sesi olan muhtarlık müessesesini daha da güçlendirmek için gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Marmara Muhtarlar Federasyonu Başkanı Burhan Mandacı, üzerine düşen görevleri layıkıyla yapan muhtarların Muhtarlar Günü’nü kutladı. Muhtarlara yardımcı personel sağlanması noktasında destek olan Başkan Mustafa Bozbey’e teşekkür eden Mandacı, Büyükşehir Belediyesi’nin damla sulama borusundan sıvı gübreye kadar birçok konuda Türkiye’ye örnek çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Muhtarlardan Başkan Bozbey’e teşekkür

Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer, devlet ile millet arasındaki köprülerin baş mimarı olan muhtarların Muhtarlar Günü’nü kutladı. Azalan kaynaklara ve artan taleplere rağmen Bursa’ya daha iyi hizmetler sunmak için Bursa Büyükşehir başta olmak üzere tüm kurumlarla uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Yılmazer, "Başkan Mustafa Bozbey’e rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Kimseyi ötekileştirmeden hizmet sunmaya devam ediyorsunuz. Bursa’ya hakkıyla hizmet etme noktasında gören göz, duyan kulak olarak her daim samimi ve özverili yol arkadaşlığına devam edeceğiz. Desteklerinden ötürü Başkan Mustafa Bozbey’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz" dedi.