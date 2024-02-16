CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, ihtiyaç sahibi emekliye ayda 2 bin lira destek vereceklerini açıkladı.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçimleri kazandıktan sonra ihtiyaç sahibi emekliye ayda 2 bin lira destek olacaklarını açıkladı. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ile ilçe ziyaretlerini sürdüren Mustafa Bozbey’ Orhangazi Belediye Başkan Adayı Çetin Çoklar da eşlik etti. Orhangazi ilçesinin Keramet Mahallesi’nde konuşan Bozbey, “Birçok desteğimizi açıklamaya başladık. Emekliye desteklerimiz olacak. Gerçekten ihtiyacı olan, düşük maaş alan emeklilerimize her ay 2 bin lira vermeyi programımıza aldık. Çiftçilerimize mazot, ilaç, tohum desteğini sağlayacağız. Bunları yapacağız ki, çiftçimiz daha çok üretsin ve kazansın. Maliyetler düşünce geliri artacak. Bu ekonomik şartlarda biz çiftçinin yanında olmak zorundayız. Gençlerimize, çocuklarımıza destekler olacak” dedi.



Üreten kadınların yanında olacaklarının da altını çizen Bozbey, “Onların ürettikleri değerleri onların adına pazarlama stratejisi ile tanıtımını yapacağız. Ürünlerini daha iyi bedellerle satmaları için destek olup, sahip çıkacağız. Bir değişimin rüzgarını fazlasıyla hissediyoruz. Her yerde bir değişim havası var. Bugün köylerimizde, ilçelerimizde bu havayı görmenin huzuru içindeyiz. 31 Mart’ta Keramet Mahallesi’nin insanları önce Orhangazi’yi ardından da Bursa’yı gülümsetecekler. Sizlere inanıyoruz” ifadelerini kullandı.