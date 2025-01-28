Dün yaşanan depremin ardından Bursa’nın depreme hazır mı sorusuna cevap veren Bozbey, “Depremle ilgili deprem parkı adını verdiğimiz çalışma yürüyor. Ben Hatay’a gittiğimde ilk gün tuvalete, gıdaya, suya ihtiyaç duyduklarını söylemişti. Tuvalet ve duş ihtiyaçlarını karşılayacak altyapıları parklarımızda yapmaya devam ediyoruz. Güneş enerjisini de bu parklarda yaparak telefon, araçların burada yararlanmasını sağlıyoruz. Mobil bir mutfak yaptırıyoruz. Örnek olarak Japonya’da Tokyo’da uygulanan yöntemi burada benimsiyoruz. Bursa’da 1202 adet acil toplanma alanı vardır. 45 tanesi Büyükşehir’ in kontrolünde. 162 adet çadır kent, 12 adet konteyner kent vardır. Tesislerin olacağı alan haline dönüştürülecektir. AFAD ile birlikte bunları yürüyoruz. Onunla yapmış olduğumuz çalışmalarla devam etmekteyiz. Acil Müdahale ekibi oluşturuyoruz. Bir anda hazır olup müdahale etme imkanına sahip olacaklar." dedi.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT