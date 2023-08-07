Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde bu yıl 22’ncisi düzenlenen ’Ozanın Günü ve Homeros Okuma’ Salhane’de gerçekleştirildi.

’Ozanın Günü ve Homeros Okuma’ etkinliğine Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, Çinli iki ünlü şair Cao Shui ile Yang Lian ve çok sayıda şiir sever katıldı. Bu yılki teması ‘Doğu-batı ayrışımı’ olan etkinlikte yılın şairi Fatin Hazinedar kendi şiirlerinden örnekler okudu. Ayrıca Çinli ünlü şairler Cao Shui ile Yang Lian’ın şiirlerinden bölümler okunarak şiir severlerin beğenisine sunuldu. Çince ve Arnavutça okumalar ile birlikte Bozcaada Homeros Okumaları’nda Homeros’un dizeleri 24 farklı dilde okunmuş oldu.

Çinli şair 22 yıldır etkinliğin yaşamasını ve büyümesini sağlayan Haluk Şahin’e ‘Great Poetry Movement Onur Ödülü’nü komite adına takdim etti.