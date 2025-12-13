Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde Tarım, Biyoçeşitlilik ve Çevre Eğitimi Projesi başladı.

Bozcaada ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bozcaada Doğayı Koruma Kültür ve Sanat Derneği koordinasyonunda hayata geçirilen ‘Tarım, Biyoçeşitlilik ve Çevre Eğitimi Projesi’nin açılış programı ve ilk eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Halk Eğitimi Merkezi Salonunda düzenlenen programa Bozcaada Kaymakamı Oğuzhan Altunay, üniversite temsilcileri, akademisyenler, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Proje açılışının ardından gerçekleştirilen ilk eğitim faaliyetinde, öğrenciler amfibiler ve sürüngenler başlığı altında biyoçeşitlilik konusunda alanında uzman akademisyenler eşliğinde hem teorik hem de uygulamalı çalışmalarla bilgilendirildi.