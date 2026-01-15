Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumunda, Miraç Kandili münasebetiyle anlamlı bir program gerçekleştirildi.

Manevi Danışman Kasım Karali koordinesinde düzenlenen programa Bozüyük Müftüsü Kemal Arpacı da katıldı. Programda din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve Mevlid-i Şerif okumaları icra edildi ve yapılan duaların ardından, Müftü Arpacı Miraç Kandili'nin manevi anlam ve önemine dair sohbet etti. Manevi atmosferde icra edilen program, katılımcıların kandilini tebrik edilmesi ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İbrahim Yücel'in Müftü Kemal Arpacı'ya teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.