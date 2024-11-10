Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı; Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi’nin 7. haftasında Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Kadın Voleybol Takımı’nı 3-2 mağlup etti.

Muğla Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda oynanan maçta Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, ilk seti 25-14 kazanırken ikinci seti 22-25 kaybetti. Üçüncü seti 25-19 kazanan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, dördüncü seti de 17-25 kaybetti. Maçın galibinin 5’inci sette belirlendiği heyecanlı maçta son seti 15-13 alan Bozüyük temsilcisi, maçı 3-2 kazandı.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 17 Kasım 2024 Pazar günü Bozüyük Merkez Kapalı Spor Salonu’nda saat 14.00’te Beykoz Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelecek.