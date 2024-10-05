Bozüyük Belediyesi ’Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’ Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu başkanlığında yapıldı.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda 10 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda imar konuları ile ilgili 3 maddesi bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere imar komisyonuna sevk edilirken gündemin son maddesinde yer alan Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen konular görüşülerek karara bağlandı.

Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından Başkan Bakkalcıoğlu, muhtarlarla görüşerek istek ve taleplerini dinledi. Mahalle muhtarları da Başkan Bakkalcıoğlu’na mahallelerine yapılan çalışmalar ile ilgili olarak teşekkürlerini iletti.