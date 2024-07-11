Bozüyük Belediyesi ücretsiz Sanatevi Yaz Atölyeleri, “Yapay Zeka ile Drama” adlı atölye çalışmasıyla başladı.

Yaz boyunca öğrencilerin iyi vakit geçirerek tatillerini değerlendirebilmeleri ve kendilerini geliştirebilmelerine imkan sağlayacak atölye çalışmaları Sanatevi’nde yapılıyor. 9, 11 ve 13 yaş üzeri olmak üzere 3 farklı yaş grubunda düzenlenen “Yapay Zeka ile Drama” adlı atölye çalışmasının eğitmeni Erdinç Yangel, öğrencileri ile birlikte çalışmalarının 1 hafta boyunca süreceğini belirterek “Yapay Zekâ, günümüz dünyasında birçok konuda bize yardımcı oluyor. Her yenilik gibi, Yapay Zekâ da hızlı bir şekilde gelişiyor. Bu gelişmeleri kaçırmamak, ivedi bir şekilde hayatımıza entegre edebilmek için, soyut bir kavram olan Yapay Zekâyı hem anlamamız hem de aktif kullanmamız gerekiyor” dedi.

Sanatevi yaz dönemi atölye çalışmaları Seramik Atölyesi, Kök Boya Üretim ve Tasarım Atölyeleri ile özel bireyler için Drama, Beden Perküsyonu, Seramik ile Sanat Terapisi Atölyeleri ile devam edecek.