Bozüyük Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 4 Eylül Kurtuluş Günü Kutlama Haftası etkinlikleri çerçevesinde yönelik olarak düzenlenen Kum Voleybolu, Sokak Basketbolu ve Ayak Tenisi Turnuvası kayıtları başladı.

Katılımcıların hiçbir ücret ödemeyeceği turnuva kayıtları Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde başlarken kayıtlar 18 Ağustos 2023 Cuma günü sona erecek. 4 Eylül Basketbol Sahalarında 22- 25 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan Kum Voleybolu turnuvasına voleybolseverler büyük erkekler/kızlar 2008 ve öncesi doğumlular, yıldız kızlar 2009-2010-2011 doğumlular ve mini kızlar 2012-2013-2014-2015 doğumlu sporcular olmak üzere toplam 4 kategoride katılabilecekler. Aynı tarihlerde yapılacak olan Sokak Basketbolu turnuvasına ise büyük erkekler/kızlar 2007 ve üstü doğumlular ile yıldız erkekler ve yıldız kızlar kategorisinde 2008-2009-2010- 2011 doğumlu sporcular olmak üzere toplam 4 kategoride katılabilecekler. 2 kategoride yapılacak Ayak Tenisi Turnuvasına ise büyükler kategorisine 2006 ve üstü doğumlular ile gençler kategorisine 2007-2008-2009 ve 2010 doğumlu sporcular katılabilecekler.

Sportmenliğin ve centilmenliğin ön planda olduğu, heyecanlı geçen turnuvanın yoğun ilgi görmesi bekleniyor.