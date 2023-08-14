Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hükümetin zam teklifini açıkladı.

"Bugün AK Parti’nin 22’nci kuruluş yıl dönümü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 22 yılımız hayırlı olsun” şeklinde ifadelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamasında “Kamu görevlilerimizin emeklerinin karşılığını vermek, enflasyona ezdirmemek AK Parti hükümetlerimizin öncelikli amaçlarından birisi olmuştur. Kamu görevlilerimizin mali sosyal haklarında ciddi iyileştirmeler sağladık. 7’nci dönem toplu sözleşmemizi de tüm tarafların karşılıklı anlayışı ile, ülkemize ve milletimize hayırlı sonuçlar getirecek şekilde başarı ile neticelendireceğiz” şeklinde ifadelerde bulundu.

“Kamu Çalışanlarının Payı Arttırıldı”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan “Kamu çalışanlarımızın bütçeden aldığı pay artırıldı. 2022 yılında bu oran yüzde 22’ye yükseltildi. Kamu çalışanlarımızın standartları yükseldi. En düşük memur maaşını 22 bin 17 TL’ye en düşük emekli maaşını ise 9 bin 876 TL’ye çıkardık. Yaklaşık 4 milyon ve 2.5 milyon memur emeklisini ilgilendiren süreci sizlerle birlikte yürütüyoruz. 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. dönem toplu sözleşmesi 14’üncü gününde belli bir noktaya ulaştırmış durumdayız” dedi.

Yüzde 25’lik Enflasyon Farkı

Bakan Işıkhan, “Ocak ayında Kamu görevlilerimize yüzde 13.5 ilave refah payı vererek artış oranını yüzde 30’a yükselttik. Temmuz ayında 8077 TL seyyanen zam yaparak ne düşük memur maaşını 22 bin 17 TL’ye yükselttik. 2023 toplamında en düşük memur maaşında yüzde 141.8 oranında artış sağladık. Ocak ayında, temmuz ayında yaptığımız artışların enflasyon farkı hesabı dikkate alınmadan ilave refah payı olarak verildiğini vurgulamak isterim” şeklinde ifadelerde bulundu.

“Yüzde 42’lik Zam Teklifi”

Bakan Işıkhan açıkladı: “Kamu personelimize yüzde 42’yi bulan bir artış öngörülmüştür. 2024’ün ikinci altı aylık dönem zammı ile birlikte kümülatif artış yüzde 54’ün üzerinde olacaktır."

Toplu sözleşmeler sadece mali hakları değil sosyal hakları da ilgilendiren bir görüşme sürecidir. Bugünkü teklifimizin sadece mali hakları kapsayan kısmı olduğunun altını çizmek isterim.

Sosyal haklar üzerinde uzlaşma sağlayacağımız maddelerin olduğunu vurgulamak isterim."