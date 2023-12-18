Bozüyük Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği’nde olağan genel kurul yapıldı, yeni Başkanı Mehmet Koca oldu

Dernek lokalinde yapılan kurulda, tek liste olarak seçime giren ve kazanan Mehmet Koca, yaptığı konuşmada üyelere teşekkür etti. Koca, "Dernek üyelerimizin yoğun destekleri ve diğer illerden gelen konukların bizlere verdiği katkı için yönetim ve denetim kurulu arkadaşlarımız adına teşekkür ederiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile derneğimizin birlik ve beraberliğinin devamı için hep birlikte çok çalışacağız. Kuruluştan bu güne kadar hizmet etmiş olan tüm yönetim kurulu arkadaşlarımızın katkıları ile bu günlere gelen derneğimizin başarı sancağını daha ileri taşımak tek gayemiz olacaktır” dedi.

Yapılan seçimde derneğin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu; Mehmet Koca, Ender Öztürk, Veli Gürlük, Osman Kırtaş, Cengiz Dinç, Sadettin Akkaya, Eyüp Metin, Sadettin Sargın, Yaşar Emre Ayaz, Seyfettin Sürek, Yaşar Bakır, Mehmet Topal, Güven Yılmaz, Ercan Dündar, Tuncay Bahçelik, Bilgi Öztürk, Ergün Metin, Ömer Aksu, Mustafa Bayın, İsmail Keskin, Selahattin Tunca.