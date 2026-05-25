Karacabey Belediyesi tarafından yaz sezonu öncesi yenilenerek hizmete açılan Yeniköy Piknik Alanı'nda vatandaşların bıraktığı çöpler dikkat çekti. Piknik sonrası alanda bırakılan plastik atıklar, yiyecek ambalajları ve çeşitli çöpler çevreyi kirletti. Belediye ekiplerinin sık sık temizlik çalışması yaptığı bölgede oluşan manzara, 'duyarlılık' çağrılarını yeniden gündeme getirdi.

Belediye yetkilileri vatandaşları duyarlı olmaya çağırırken, gerekirse çevreyi kirletenlere Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem yapılacağını açıkladılar.