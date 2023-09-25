Bozüyük Belediyesi tarafından hayata geçirilen Boztram Projesiyle şehir içi ulaşımda engeller kaldırıldı.

Engelli bireylerin şehir içinde ulaşımlarına kolaylık sağlamak amacıyla geliştirilen sistem ile herhangi bir yardım olmadan, kendi başlarına tramvaylara iniş ve biniş sağlayabilen engelli bireyler bu uygulama ile artık daha rahat ve konforlu seyahat edebiliyorlar. Konu ile ilgili olarak Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Nursel Topal bu uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Boztram, engelli kardeşlerimizin ulaşımı için çok büyük bir avantaj, aynı zamanda da ücretsiz, akülü engelli araçları ile rahat bir şekilde inip binebiliyoruz, bize bu imkânı sağlayan Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na çok teşekkür ederiz" dedi.