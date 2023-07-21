Bozüyük’te çöp konteynerleri yıkanarak temizleniyor, hemen ardından haşerelere karşı ilaçlanarak çevre temizliği ve sağlığı açısından daha hijyen bir hale getiriliyor.

Bozüyük Belediyesi; çöp konteynerinde ve çevresinde oluşabilecek kötü koku ve haşere oluşumunu önlemek amacıyla sokak ve caddelerde bulunan çöp konteynerlerinin temizlik ve bakımına da özen gösteriyor. Bölge bölge gezen konteyner yıkama aracı ile konteynerler basınçlı ve ilaçlı suyla yıkanarak, kötü koku ve mikroplardan arındırılıyor. Böylece çevreyi rahatsız edici koku ve oluşabilecek hastalıklar da önlenmiş oluyor. Hemen ardından karasinek, sivrinsek gibi her türlü haşereye karşı ilaçlanan konteynerler çevre temizliği ve sağlığı açısından daha hijyen bir hale getiriliyor.