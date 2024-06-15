Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, kurban bayramı öncesi hayvan pazarı ve hayvan satış-kesim yerlerine denetim yapıldı.

Denetimde, hayvan pazarı sağlık ve çevre şartları yönünden alınması gereken tedbirler ile pazara gelen hayvanların kulak küpelerinin, pasaportlarının ve il dışından gelen hayvanların veteriner sağlık raporlarının olup olmadığı açısından kontrol edilirken, 2024 Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ kapsamında hayvan satış ve kesim yerlerinde eksiklik olup olmadığı yönünden denetlenerek hayvan sahipleri ve vatandaşlara hayırlı ve güzel bir bayram geçirmeleri temennilerinde bulunuldu.

Yapılan denetimde, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık ve resmi görevliler yer aldı.