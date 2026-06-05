

Olay, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Park halinde bulunan 16 BVA 428 plakalı cipin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlerin yükseldiğini gören çevredeki esnaflar, yangına yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta çıkan yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü.



Yangında araçta maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.