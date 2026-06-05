İnegöllü vatandaşların Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'dan talebi, Başkan Vekili Biba'nın talimatıyla kısa sürede çözüme kavuşturuldu. Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Bülbül Caddesi'ni bizzat ziyaret ederek incelemelerde bulunan Başkan Vekili Biba'nın talimatıyla hızlandırılan asfalt yenileme çalışmaları, ekiplerin özverili çalışması ile kısa sürede tamamlandı.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yağmur suyu ve kanalizasyon hattı çalışmaları tamamlanan 535 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki Bülbül Caddesi’nde yaklaşık 2 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Kısa sürede tamamlanan çalışma ile cadde, vatandaşlar için daha güvenli, konforlu ve modern bir yapıya kavuşturuldu.

Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarı Yıldız Cabir, sürecin hızla tamamlanması amacıyla gösterilen gayret için Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba ve çalışan ekiplere teşekkür etti. Bölgede yaşayan vatandaşlar da yapılan çalışmalardan memnun olduklarını dile getirerek Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu.