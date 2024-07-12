Bozüyük’te öğleden sonra yağan ve 1 buçuk saat süren yoğun yağmurda metrekareye 23 litre yağış düştü.

Bilecik Meteoroloji İl Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 1 buçuk saat süren ve metrekareye 23 litre yağışın düştüğü sağanak yağış Bozüyük’te son yıllarda yaşanan en yoğun yağış olarak kayıtlara geçti. Yağış öncesinde gerekli tedbirleri alarak hazırda bulunan ve yağmurun başlaması ile birlikte harekete geçen Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Ekipleri yoğun yağışın akışı zorlaştırdığı ve su birikmesine neden olan noktalara müdahale etti. Tıkanan mazgallar süratle açılarak biriken yağmur suları yağmur suyu hatlarına alındı. Belediye ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla Bozüyük sağanak yağışı zararsız atlattı.