Yurt içi ve yurt dışında bulunan 200’ün üzerinde mağazasıyla 88 yıldır her evde kanatlanan Kelebek, yurt dışı açılımlarına da hız kesmeden devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Yurt içi ve yurt dışında bulunan 200’ün üzerinde mağazasıyla 88 yıldır her evde kanatlanan Kelebek, yurt dışı açılımlarına da hız kesmeden devam ediyor. Birleşik Krallık, Avusturya, Irak ve Mogalistan başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde mağazası bulunan Kelebek, bu kez rotasını Rusya’ya çeviriyor. İlklerin temsilcisi Kelebek Mobilya, sektördeki öncü konumuyla Rusya'daki ilk konsept mağazasını açmanın gururunu yaşıyor. Moskova'nın Mega Telpy Stan AVM’sinde açılan bin 300 metrekarelik yeni konsept mağaza, yaşam alanlarına kaliteli ve şık mobilya seçenekleri sunarak ev dekorasyonu alanında eşsiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Mağaza açılışını Türkiye Cumhuriyeti Rusya Büyükelçisi Mehmet Samsar, Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, Kelebek Mobilya Genel Müdürü Tolga Kaya ve Kelebek Rusya Ticasi Direktörü Denis Razumov beraber katılımcıların eşliğinde gerçekleştirdi.