Balıkesir’in Gömeç ilçesinde bu yıl 14.’sü düzenlenen Geleneksel Karaağaç Deve Güreşleri’ne ilgi yoğun oldu.

Aydın, Çanakkale, İzmir, Balıkesir, Manisa, Antalya ve Denizli’den gelen yaklaşık 120 pehlivan develerin, Geleneksel Karaağaç Deve Güreşleri’ndeki nefes kesen mücadelesi kıran kırana geçti. Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam’ın himayesi ve ev sahipliğinde; baş, başaltı, küçük ve büyük boy etaplarında gerçekleşen güreşleri; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayları, Ahmet Akın ve Turan Çömez, daire amirleri, siyasi partilerin temsilcileri ve yüzlerce deve güreşi tutkunu büyük bir coşkuyla izledi.

Karaağaç arenasında yapılan güreşlerde; Valilik Kupası’nda Niko, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası’nda Numberone, Belediye Başkanlığı Kupası’nda Şen Tsunami - Mustafa Balkış, Kaymakamlık Kupası’nda Yağız Efe, Emniyet Müdürlüğü Kupası’nda Ninno - Evlat, Garnizon Komutanlığı Kupası’nda Şahmaran, Karaağaç Mahalle Kupası’nda Diriliş, Deveciler Derneği Kupası’nda Tunabey, Güreş Ağalığı Kupası’nda Yan Bakan ve Ağalık Kupasında Ege Şimşek isimli develer birinci oldu.