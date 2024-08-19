Hangi Ülkenin: İngiltere

Şirket Tipi: Halka Açık

Slogan: Beyond Petroleum

Kuruluş Tarihi: 1908

Konumu: Londra, İngiltere

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Önemli Kişiler: Carl-Henric Svanberg (Başkan), Tony Hayward (Yönetim Kurulu Başkanı), Byron Grote (Finans Direktörü)

Alan: Yağ ve normal benzin, Alternatif yakıtlar

Ürün: BP petrol ve alt ürünler, BP servis istasyonları, Air BP Uçak yakıtları, Castrol motor yağı, ARCO benzin istasyonları, am/pm depo, Aral servis istasyonları

Çalışan Sayısı: 96.200

Resmi Sitesi: www.bp.com

BP Hakkında Bilgi

BP plc. Britanyalı enerji üretim şirketi ve çok uluslu petrol şirketidir. BP şirketinin merkezi Birleşik Krallık’ın başkenti Londra şehrindedir. BP Şirketi dünyadaki en büyük özel enerji şirketlerinden biridir ve dünyanın en büyük altı enerji şirketi arasında yer almayı başarmıştır. 1908 yılında Anglo-Persian Oil Company olarak kurulmuştur. 1954’te British Petroleum adını almıştır.

BP Hangi Ülkenin

Cevap: İngiltere

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