Hangi Ülkenin: İngiltere
Şirket Tipi: Halka Açık
Slogan: Beyond Petroleum
Kuruluş Tarihi: 1908
Konumu: Londra, İngiltere
Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında
Önemli Kişiler: Carl-Henric Svanberg (Başkan), Tony Hayward (Yönetim Kurulu Başkanı), Byron Grote (Finans Direktörü)
Alan: Yağ ve normal benzin, Alternatif yakıtlar
Ürün: BP petrol ve alt ürünler, BP servis istasyonları, Air BP Uçak yakıtları, Castrol motor yağı, ARCO benzin istasyonları, am/pm depo, Aral servis istasyonları
Çalışan Sayısı: 96.200
Resmi Sitesi: www.bp.com
BP Hakkında Bilgi
BP plc. Britanyalı enerji üretim şirketi ve çok uluslu petrol şirketidir. BP şirketinin merkezi Birleşik Krallık’ın başkenti Londra şehrindedir. BP Şirketi dünyadaki en büyük özel enerji şirketlerinden biridir ve dünyanın en büyük altı enerji şirketi arasında yer almayı başarmıştır. 1908 yılında Anglo-Persian Oil Company olarak kurulmuştur. 1954’te British Petroleum adını almıştır.
BP Hangi Ülkenin
Cevap: İngiltere
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