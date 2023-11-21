Akciğerlerde hava bronş tüpleri ile ulaşır. Bu bronş tüplerinde iltihaplanmalar meydana geldiğinde bronşit hastalığı ortaya çıkar. İki tür bronşit hastalığı vardır. Bunlar; Akut Bronşit ve Kronik bronşit.

Akut bronşit aniden başlangıç gösterip, kısa süren bir hastalıktır. Kronik bronşit ise sık sık tekrarlayıp tedavisi uzun süren hastalıktır. Kronik bronşit (Obstrüktif) denilen akciğer rahatsızlığı yani KOAH diye bilinen hastalığın belirtisi olabilir.

Bronşit Hastalığının Belirtileri Nelerdir.

Bronşit hastalığı soluk borusundan itibaren tüm solunum yollarını ciğerlerin ve bronşların etkilendiği bir hastalıktır. Bu hastalık en fazla sonbahar ve kış mevsimlerinde görülür ve en çok erkeklerde olur. Akut bronşit geçiren hastalarda ödemler oluşur muskus tabakası (balgam tabakası) çok fazla meydana gelir. Bronşit hastalığı tedavi edilmezse kronik bronşitte kadar ilerler. Bronşit hastalığının en belirgin özelliği Muskus renginde değişmeler görülür. Kuru ve sürekli bir öksürük durumu görülür.

Bronşit Hastalığının tedavisi?

Hastalığın tedavisi muayene bulgularına göre yapılmaktadır. Akut veya kronik bronşit bulguları öksürük, muskus, yani balgam ve salgı üretimidir. Akut bronşit hastalığı belirtileri varsa birkaç hafta rahatsız edici öksürük ile birlikte devam eder. Kronik bronşit hastalığında öksürük birkaç ay devam eder. Sigaranın zararları denilince akla gelen hastalık kronik bronşit ise daha fazla sigara içenlerde görülen hastalıktır Bu hastalıkta kullanılan ilaçlar ateş düşürücü, öksürük şurubu ve ağrı kesiciler kullanılmaktadır. Antibiyotik kullanılmaz çünkü virüslere etki etmez. Bol, bol su içmek balgam atımını kolaylaştıracaktır. Hava kirliliği, toksin gazların ve tozların çevrede bulunması bu hastalığa neden olabilir.

Bronşit Hastalığına Ne iyi gelir?

Sarımsak: Sarımsak bakteriyel ve viral enfeksiyonları geçirmek için kullanılabilecek doğal bir antibiyotiktir.

Sarımsakta bulunan “quercetin” adı verilen kimyasal madde akciğer dokusu iltihabına neden olan enzimleri baskılamaktadır.

Mantar: Shiitake, reishi ve maitake mantarları doku hasarını en aza indirerek akciğerlerin iyileşmesine yardımcı olur.

Nane: Nane içinde bulunan mentol akciğerlerdeki mukus birikimi söküp, öksürük yoluyla vücuttan atılmasın da etkili olmaktadır.

Zencefil: iltihap önleyici özelliği ile özellikle akut bronşit tedavisinde kullanılabilir. Özellikle kuru öksürük ve balgam sökmek için zencefil çayı ve nane çayı önerilmektedir.

C Vitamini: Güçlü bir antioksidan olan C vitamini bronşitten daha kısa sürede iyileşmemize yardımcı olmaktadır.

C vitamini yönünden zengin kırmızıbiber, maydanoz, kekik, koyu yapraklı sebzeler, brokoli çorbası, Brüksel lahanası, kivi, portakal ve çilek gibi gıdaları hastalık döneminde daha fazla tüketebilirsiniz.

Bronşit bulaşıcı mı ?

Zararlı maddeleri soluma veya sigara içmeyle oluşan bronşit bulaşıcı değildir, yalnız mikroorganizmaların yol açtığı bronşit hastalığı çok bulaşıcıdır.